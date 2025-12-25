La Justicia cerró una vía de apelación y dejó firme el proceso penal contra Edgardo Kueider

Dentro de su estrategia defensiva, los abogados habían solicitado la nulidad de la acusación formulada por el Ministerio Público Fiscal y el sobreseimiento definitivo de ambos imputados. También pidieron que se excluyeran como prueba los registros fílmicos del operativo, que muestran el procedimiento de detención y el secuestro del dinero.

Edgardo Kueider Iara Guinsel Costa

Esos planteos ya habían sido rechazados por el juez Humberto Otazú, del Tribunal de Apelaciones en Delitos Económicos, y luego confirmados por la Sala Primera del Tribunal de Apelación en lo Penal especializado en crimen organizado. Con la resolución de la Corte, quedó firme la convocatoria a juicio oral. Si bien las audiencias estaban previstas originalmente para octubre pasado y luego fueron reprogramadas en dos oportunidades, finalmente se fijaron para el lunes 20 de abril de 2026.

En caso de una eventual condena, el delito imputado prevé una pena máxima de dos años y medio, un umbral que en Paraguay implica cumplimiento efectivo. En paralelo, el máximo tribunal aún debe resolver un planteo vinculado a la extradición de Kueider a la Argentina, un capítulo que sigue abierto en el expediente.