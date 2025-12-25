La Justicia cerró una vía de apelación y dejó firme el proceso penal contra Edgardo Kueider
La Corte Suprema de Paraguay rechazó un planteo del exsenador y de su secretaria, confirmó la elevación a juicio por contrabando en grado de tentativa y ratificó las audiencias.
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de Paraguay resolvió rechazar un recurso presentado por la defensa de Edgardo Kueider y de su secretaria, Iara Guinsel, y de esa manera dejó firme el avance del proceso penal que ambos enfrentan por contrabando en grado de tentativa. Con esta decisión, el máximo tribunal ratificó lo actuado por instancias inferiores y despejó el camino para que el juicio oral se inicie en abril del próximo año.
El planteo había sido impulsado por los abogados Marcelo Bogado y Carlos Arévalo, quienes intentaron que la Corte revisara una resolución previamente adoptada por un tribunal de apelaciones. Sin embargo, los ministros María Carolina Llanes Ocampos, Manuel Dejesús Ramírez Candia y Luis María Benítez Riera consideraron que la presentación no cumplía con los requisitos procesales básicos.
En su razonamiento, sostuvieron que la defensa pretendía avanzar con una “apelación de la apelación”, una figura que no existe dentro del esquema jurídico paraguayo. De acuerdo con el fallo, el recurso carecía del requisito de impugnabilidad objetiva, lo que tornó innecesario que el tribunal analizara otros aspectos formales del pedido.
Los magistrados advirtieron además que habilitar este tipo de presentaciones podría derivar en un uso abusivo de las herramientas procesales, atentando contra principios como la economía procesal y la buena fe, y generando el riesgo de demoras indefinidas en causas penales sensibles.
Edgardo Kueider y Iara Guinsel, cada vez más complicados en Paraguay
Kueider y Guinsel están acusados de haber intentado ingresar a Paraguay, en la madrugada del 4 de diciembre de 2024, una suma cercana a los 200 mil dólares sin declarar. El episodio ocurrió cuando se desplazaban en una camioneta desde Brasil y fueron interceptados en un control, donde se detectó el dinero. A partir de ese hecho se abrió la causa penal que hoy los mantiene bajo detención domiciliaria.
Dentro de su estrategia defensiva, los abogados habían solicitado la nulidad de la acusación formulada por el Ministerio Público Fiscal y el sobreseimiento definitivo de ambos imputados. También pidieron que se excluyeran como prueba los registros fílmicos del operativo, que muestran el procedimiento de detención y el secuestro del dinero.
Esos planteos ya habían sido rechazados por el juez Humberto Otazú, del Tribunal de Apelaciones en Delitos Económicos, y luego confirmados por la Sala Primera del Tribunal de Apelación en lo Penal especializado en crimen organizado. Con la resolución de la Corte, quedó firme la convocatoria a juicio oral. Si bien las audiencias estaban previstas originalmente para octubre pasado y luego fueron reprogramadas en dos oportunidades, finalmente se fijaron para el lunes 20 de abril de 2026.
En caso de una eventual condena, el delito imputado prevé una pena máxima de dos años y medio, un umbral que en Paraguay implica cumplimiento efectivo. En paralelo, el máximo tribunal aún debe resolver un planteo vinculado a la extradición de Kueider a la Argentina, un capítulo que sigue abierto en el expediente.
