Alcohol al volante tras Navidad: se hicieron 5.300 controles y detectaron 30 casos positivos

El funcionario también señaló que no se registraron incidentes graves con los conductores que dieron positivo. “Siempre hay alguno al que no le gusta, pero se resuelve de la misma manera: si el test da positivo, el vehículo queda en el control”, indicó. Desde el gobierno porteño insistieron en que la reducción de casos es el resultado esperado de una política sostenida, orientada a disminuir los accidentes de tránsito vinculados al consumo de alcohol y a generar mayor conciencia al volante.

