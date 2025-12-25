Alcohol al volante tras Navidad: se hicieron 5.300 controles y detectaron 30 casos positivos
Durante los operativos realizados después de la Navidad en distintos puntos de Buenos Aires, se efectuaron más de 5.300 testeos de alcoholemia y se registró una baja significativa de infractores.
Luego de los festejos de Nochebuena y Navidad, la Ciudad de Buenos Aires desplegó un fuerte operativo de control de alcoholemia con el objetivo de reforzar la seguridad vial y prevenir siniestros relacionados con el consumo de alcohol. Según los datos oficiales difundidos por las autoridades porteñas, entre la noche del 24 de diciembre y las horas posteriores se realizaron un total de 5.394 controles, de los cuales solo 30 arrojaron resultado positivo.
La cifra representa una tasa de positividad del 0,47%, sensiblemente inferior al 0,8% registrado en el mismo período del año pasado. Desde el área de tránsito destacaron este descenso como un dato alentador y lo vincularon directamente con la continuidad y visibilidad de los operativos que se llevan adelante durante todo el año, con especial énfasis en fechas festivas.
Del total de conductores que dieron positivo, 11 superaron el gramo de alcohol por litro de sangre, mientras que los otros 19 se ubicaron en un rango intermedio, entre 0,5 y 1 gr/l. El registro más elevado detectado hasta el momento en la Ciudad fue de 1,74 gr/l, un valor que encendió las alertas de los inspectores, ya que se trata del nivel más alto constatado en territorio porteño en lo que va del año.
Uno de los puntos donde se concentraron los controles fue el barrio de Palermo, una zona de alta circulación nocturna. Allí, los agentes secuestraron nueve vehículos cuyos conductores no superaron el test de alcoholemia. Los autos quedaron estacionados junto al cordón, mientras que las personas involucradas debieron retirarse del lugar por otros medios, tal como establece el protocolo vigente.
En diálogo con C5N, Ariel, uno de los responsables del operativo, explicó que los controles comenzaron al mediodía del 24 de diciembre y se extendieron durante toda la jornada y la madrugada en diferentes barrios. “Los controles continúan hasta la noche y se realizan todo el año, todos los días”, remarcó, al tiempo que subrayó que el objetivo central no es sancionar sino prevenir.
El funcionario también señaló que no se registraron incidentes graves con los conductores que dieron positivo. “Siempre hay alguno al que no le gusta, pero se resuelve de la misma manera: si el test da positivo, el vehículo queda en el control”, indicó. Desde el gobierno porteño insistieron en que la reducción de casos es el resultado esperado de una política sostenida, orientada a disminuir los accidentes de tránsito vinculados al consumo de alcohol y a generar mayor conciencia al volante.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario