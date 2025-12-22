Qué pases investiga la Justicia por lavado de activos de Foster Gillet y Guillermo Tofoni

Sin embargo, la única incorporación que se concretó fue la de Ezequiel Piovi, cuyo pase debió ser abonado directamente por Estudiantes debido a los problemas financieros que Gillet afrontaba en el extranjero.

image

Las operaciones frustradas que complicaron a Gillet y Tofoni

Otro caso bajo la lupa es el de Valentín Gómez. Durante el verano, Vélez acordó la venta del defensor al grupo inversor por U$S 8.500.000, con destino al Udinese. El pago nunca se realizó, el jugador no pudo ser inscripto en Italia, la operación se cayó y regresó al “Fortín”.

La situación se repitió con Rodrigo Villagra. En febrero, Gillet se comprometió a pagar U$S 11.000.000 por el mediocampista de River Plate, que había quedado relegado. El dinero nunca apareció y el club de Núñez avanzó con una denuncia penal.

image

La presentación judicial no solo alcanzó a Gillet, sino también a Guillermo Tofoni, señalado como su apoderado en Argentina. Desde River sostuvieron que “la maniobra desplegada por los empresarios causó graves perjuicios al patrimonio del club”, un argumento que ahora forma parte central de la investigación judicial en curso.