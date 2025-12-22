Qué pases investiga la Justicia por lavado de activos de Foster Gillet y Guillermo Tofoni
La Justicia investiga a Foster Gillet y Guillermo Tofoni por presunto lavado de activos tras pases y negociaciones en el fútbol argentino por U$S 30.000.000.
La Justicia federal investiga a los empresarios Foster Gillet y Guillermo Tofoni por presunto lavado de activos a partir de distintos movimientos en el mercado de pases del fútbol argentino, con operaciones concretadas y frustradas que involucran a varios jugadores y montos millonarios.
La investigación se inició tras una denuncia presentada en marzo por el fiscal federal Guillermo Marijuan, luego de una serie de operaciones en el mercado de pases que despertaron sospechas. En total, los movimientos bajo análisis rondan los U$S 30.000.000 y alcanzan a futbolistas de primera línea del ámbito local.
La primera intervención relevante de Gillet fue en la contratación de Cristian Medina. El empresario estadounidense pagó la cláusula de rescisión a Boca, una práctica prohibida en el fútbol argentino. Ante esta situación, el club devolvió el dinero y fue el propio jugador quien terminó realizando el depósito antes de ser transferido a Estudiantes de La Plata.
El presente del mediocampista es incierto. Si bien es habitual titular en el “Pincha”, su futuro parece lejos del club y existen altas chances de una salida que, de concretarse, no le dejaría ingresos a la institución presidida por Juan Sebastián Verón.
Los nombres que rodearon a Estudiantes y no llegaron
Luego de la operación por Medina, surgieron múltiples nombres vinculados a posibles gestiones del empresario en el mercado de pases. Entre ellos aparecieron Rafael Santos Borré, Valentín Barco, Luciano Acosta, Alan Franco, Sebastián Driussi, Bruno Amione, Hernán López Muñoz y Benjamín Rollheiser, además de campeones del mundo como Gerónimo Rulli o un futbolista surgido del club como Joaquín Correa.
Sin embargo, la única incorporación que se concretó fue la de Ezequiel Piovi, cuyo pase debió ser abonado directamente por Estudiantes debido a los problemas financieros que Gillet afrontaba en el extranjero.
Las operaciones frustradas que complicaron a Gillet y Tofoni
Otro caso bajo la lupa es el de Valentín Gómez. Durante el verano, Vélez acordó la venta del defensor al grupo inversor por U$S 8.500.000, con destino al Udinese. El pago nunca se realizó, el jugador no pudo ser inscripto en Italia, la operación se cayó y regresó al “Fortín”.
La situación se repitió con Rodrigo Villagra. En febrero, Gillet se comprometió a pagar U$S 11.000.000 por el mediocampista de River Plate, que había quedado relegado. El dinero nunca apareció y el club de Núñez avanzó con una denuncia penal.
La presentación judicial no solo alcanzó a Gillet, sino también a Guillermo Tofoni, señalado como su apoderado en Argentina. Desde River sostuvieron que “la maniobra desplegada por los empresarios causó graves perjuicios al patrimonio del club”, un argumento que ahora forma parte central de la investigación judicial en curso.
