Manuel Adorni fijó su fecha límite para presentar su declaración patrimonial jurada: cuándo es
El jefe de Gabinete todavía no presentó los papeles ante la Oficina Anticorrupción y sigue investigado por supuesto enriquecimiento ilícito.
Faltan apenas 10 días para que el país entero entre en modo Mundial 2026 y justamente en esa semana, el 15 de junio, se cumpliría el plazo establecido por Manuel Adorni para presentar su declaración patrimonial jurada ante la Oficina Anticorrupción.
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, tuvo tiempo desde fines del año pasado para presentar su declaración patrimonial jurada ante la Oficina Anticorrupción siguiendo los lineamientos establecidos para evitar, entre otras cosas, investigaciones judiciales por supuesto enriquecimiento ilícito.
Pero el funcionario ya está en el centro de esa tormenta gracias a un departamento en Caballito y una casa en el country Indio Cuá, en la provincia de Buenos Aires, así que desde Casa Rosada reconocieron que la presentación de la declaración jurada patrimonial podría ser "el 2 de junio o el 16 que juega Argentina".
"Era previsible que iba a buscar el momento de menor repercusión posible. Presentarla el 2 de junio o el 16 que juega Argentina, desde ya que es mejor la segunda opción", explicó al sitio TN una fuente desde Casa Rosada.
Hasta la fecha Manuel Adorni compareció ante la justicia federal y también ante la Cámara de Diputados, el 29 de abril pasado, cuando protagonizó una sesión maratónica en la que contestó más de 2.000 preguntas y se trenzó con algunos legisladores opositores mientras el presidente Javier Milei lo vitoreaba desde un costado en el recinto.
El próximo "round" en Diputados podría ser en agosto, pero antes de eso el funcionario podría presentar los papeles en los que por fin se haría cargo de la casa por cuyas remodelaciones pagó más de 250.000 dólares en efectivo.
Como estrategia, Manuel Adorni podría "blanquear" también la herencia que le dejó su padre y los ahorros que amasó su esposa, Bettina Angeletti, antes de convertirse en una esposa de funcionario con custodia oficial para ella y sus hijos.
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