Manuel Adorni fijó su fecha límite para presentar su declaración patrimonial jurada: cuándo es

El próximo "round" en Diputados podría ser en agosto, pero antes de eso el funcionario podría presentar los papeles en los que por fin se haría cargo de la casa por cuyas remodelaciones pagó más de 250.000 dólares en efectivo.

Como estrategia, Manuel Adorni podría "blanquear" también la herencia que le dejó su padre y los ahorros que amasó su esposa, Bettina Angeletti, antes de convertirse en una esposa de funcionario con custodia oficial para ella y sus hijos.