Diputados se prepara para una maratónica sesión con foco en los vetos de Javier Milei

El temario no se limita a esas discusiones. También se pondrán sobre la mesa los proyectos de los gobernadores vinculados al reparto de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y al impuesto a los combustibles líquidos (ICL), una cuestión que los mandatarios provinciales vienen reclamando para reforzar sus presupuestos. Otro de los puntos será la emergencia en Bahía Blanca, también frenada por el Poder Ejecutivo, lo que promete reavivar la disputa entre oficialismo y oposición.