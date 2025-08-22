La Justicia hizo lugar a la apelación de la familia de Ian Moche contra Javier Milei
El juez en primera instancia negó que el mensaje del Presidente haya sido un ataque a la honra y reputación del nene de 12 años, pero ahora aprobó la apelación.
La familia de Ian Moche, el nene con autismo que fue utilizado por Javier Milei en su perfil de X para un comentario político, apeló el fallo del juez federal de La Plata Alberto Recondo, quien esta semana hizo lugar al planteo.
En su primer fallo, Recondo señaló que el presidente Javier Milei "puede no hablar en el ejercicio de sus responsabilidades oficiales, sino hablar con su propia voz", como cuando le hizo RT a un mensaje en X donde aparecía una serie de fotos de Ian con Cristina Kirchner y Sergio Massa.
Pero el abogado Andrés Gil Domínguez, un constitucionalista que representa a Ian Moche y su madre, apeló el fallo por considerar que la sentencia es “nula” por incurrir en contradicciones. Ahora, la defensa de Javier milei tiene 48 horas para contestar.
Lo que ocurre es que Recondo aceptó la causa y falló a favor de la "libertad de expresión" del Presidente en tanto hombre de a pie, independientemente de si es el titular del Poder Ejecutivo de la Nación. Como si fuese posible separar a Javier Milei de su influencia como Presidente, por ejemplo, para difundir una propuesta de inversión en criptomonedas.
Gil Domínguez señaló en su escrito que "resulta arbitrario sostener que sus mensajes en una cuenta con tilde gris —que acredita carácter institucional— son meras opiniones personales".
De hecho, si el RT de Milei era un comentario hecho a título personal entonces la causa tendría que haber pasado al fuero civil en vez de avanzar en la justicia Federal en La Plata.
Pero no fue así. En vez, profesionales del Ministerio Público Fiscal dictaminaron que la causa debe ser resuelta en la Justicia Federal por considerar que las expresiones del mandatario siempre hacen al discurso institucional.
En su primer fallo Recondo afirmó que "no corresponde conceptuar lo publicado como un ataque a la honra y reputación del menor, ni que se haya afectado el principio del interés superior del niño", pero el abogado de la familia de Ian Moche respondió que "las manifestaciones presidenciales adjudicadas por su carácter de Presidente no pueden degradarse a meras opiniones personales".
Ahora que Recondo hizo lugar al pedido de Gil Domínguez, el caso podría ser resuelto por la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario