La Justicia hizo lugar a la apelación de la familia de Ian Moche contra Javier Milei

De hecho, si el RT de Milei era un comentario hecho a título personal entonces la causa tendría que haber pasado al fuero civil en vez de avanzar en la justicia Federal en La Plata.

Pero no fue así. En vez, profesionales del Ministerio Público Fiscal dictaminaron que la causa debe ser resuelta en la Justicia Federal por considerar que las expresiones del mandatario siempre hacen al discurso institucional.

En su primer fallo Recondo afirmó que "no corresponde conceptuar lo publicado como un ataque a la honra y reputación del menor, ni que se haya afectado el principio del interés superior del niño", pero el abogado de la familia de Ian Moche respondió que "las manifestaciones presidenciales adjudicadas por su carácter de Presidente no pueden degradarse a meras opiniones personales".

Ahora que Recondo hizo lugar al pedido de Gil Domínguez, el caso podría ser resuelto por la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata.