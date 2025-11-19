La Justicia impuso nuevas restricciones a Cristina Kirchner: cómo será ahora el régimen de visitas

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CFKArgentina/status/1991208670047400220&partner=&hide_thread=false No es la foto… es la Economía estúpido.



El bestiario mediático se lanzó una vez más al ataque. ¿El motivo? Una foto mía, en San José 1111, junto a nueve jóvenes economistas que, en representación de más de 80 profesionales, me presentaron consideraciones y propuestas sobre un… pic.twitter.com/taPtEeJAjU — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) November 19, 2025

Cristina también apuntó contra los cuestionamientos que la señalaban por supuestamente “hacer política” dentro de su domicilio. Aseguró que la indignación mediática no tenía que ver con la cantidad de personas presentes, ni con la naturaleza del encuentro: “La verdad de la milanesa es que lo que parece que molestó no fue ni el ‘número de personas’, ni que estaba ‘haciendo política’. Lo que molestó de verdad al bestiario mediático, a sus patrones económicos y al Gobierno de Milei… es que hablamos de un Modelo Económico Nacional de crecimiento productivo y federal para el Siglo XXI”.

La expresidenta recordó además que en semanas anteriores mantuvo reuniones similares y que en todos los casos difundió públicamente las imágenes sin ocultamientos. Para ella, la reacción actual se debe exclusivamente al contenido del encuentro, enmarcado en un debate económico que, según planteó, contrasta con las políticas impulsadas por la administración nacional.

Mientras el oficialismo evita pronunciarse formalmente sobre el episodio, el posteo volvió a activar la polarización política y alimentó el debate sobre los límites -legales y simbólicos- del ejercicio político desde una prisión domiciliaria. Cristina Kirchner, por su parte, eligió una estrategia clara: no solo justificar la reunión, sino convertirla en un nuevo capítulo de confrontación con el Gobierno y los medios que critica.