La Justicia impuso nuevas restricciones a Cristina Kirchner: cómo será ahora el régimen de visitas
La expresidenta cumple prisión domiciliaria en su departamento de San José 1111, pero un encuentro con varios economistas habría desatado la discordia.
En las últimas horas, la Justicia dispuso nuevas restricciones para el régimen de visitas que tiene Cristina Kirchner, mientras transcurre su condena de 6 años, bajo la modalidad de prisión domiciliaria, que cumple en su departamento de San José 1111 del barrio porteño de Constitución.
En este sentido, los jueces dispusieron que la expresidenta ya no podrá recibir más de dos visitas en una semana, que cada una de ellas no podrá contener más de tres personas en simultáneo y que el tiempo de duración de las mismas no podrá ser de más de dos horas.
La discordia tuvo que ver con una numerosa visita de economistas a la exmandataria, que encendió todas las luces en la Justicia. En este sentido y tras conocerse la nueva imposición, Cristina no dudó en manifestarse en sus redes sociales.
El tuit de Cristina Kirchner tras la disposición de la Justicia
En un extenso mensaje publicado en X, la líder del PJ cuestionó la controversia generada y afirmó que el encuentro se realizó dentro de los parámetros establecidos por la Justicia. “El bestiario mediático se lanzó una vez más al ataque. ¿El motivo? Una foto mía, en San José 1111, junto a nueve jóvenes economistas que, en representación de más de 80 profesionales, me presentaron consideraciones y propuestas sobre un Modelo Económico Nacional de crecimiento productivo y federal para el Siglo XXI”, escribió.
Acto seguido, lanzó la pregunta que encabezó el eje de su defensa: “¿Cuál es el problema?”. Según explicó, todos los participantes ingresaron a su domicilio con autorización judicial. “No recibo a nadie sin previa autorización del Tribunal”, remarcó, desmintiendo versiones que insinuaban un incumplimiento del régimen impuesto.
Cristina también apuntó contra los cuestionamientos que la señalaban por supuestamente “hacer política” dentro de su domicilio. Aseguró que la indignación mediática no tenía que ver con la cantidad de personas presentes, ni con la naturaleza del encuentro: “La verdad de la milanesa es que lo que parece que molestó no fue ni el ‘número de personas’, ni que estaba ‘haciendo política’. Lo que molestó de verdad al bestiario mediático, a sus patrones económicos y al Gobierno de Milei… es que hablamos de un Modelo Económico Nacional de crecimiento productivo y federal para el Siglo XXI”.
La expresidenta recordó además que en semanas anteriores mantuvo reuniones similares y que en todos los casos difundió públicamente las imágenes sin ocultamientos. Para ella, la reacción actual se debe exclusivamente al contenido del encuentro, enmarcado en un debate económico que, según planteó, contrasta con las políticas impulsadas por la administración nacional.
Mientras el oficialismo evita pronunciarse formalmente sobre el episodio, el posteo volvió a activar la polarización política y alimentó el debate sobre los límites -legales y simbólicos- del ejercicio político desde una prisión domiciliaria. Cristina Kirchner, por su parte, eligió una estrategia clara: no solo justificar la reunión, sino convertirla en un nuevo capítulo de confrontación con el Gobierno y los medios que critica.
