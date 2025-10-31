La Justicia intimó a Sandra Pettovello para que convoque al Consejo del Salario

A cuánto asciende el Salario Mínimo en la actualidad

El Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil es un ámbito institucional permanente de diálogo entre representantes de los trabajadores, empleadores, el Estado Nacional y el Consejo Federal del Trabajo (gobiernos provinciales).

Sus miembros evalúan temas referidos a las relaciones laborales como redistribución del ingreso, asistencia a desempleados, generación de empleo genuino y decente y combate al trabajo no registrado, entre otros, según establece su decreto de creación, el 1095/2004.

Unilateralmente, la ministra Sandra Pettovello fijó en abril pasado un salario mínimo de $322.000 desde agosto para todos los trabajadores mensualizados que cumplen la jornada legal completa de trabajo.