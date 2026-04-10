La Justicia levantó el secreto bancario y fiscal de Manuel Adorni y su esposa Bettina Angeletti
El cerco judicial sobre Manuel Adorni se estrecha cada vez más mientras avanza la investigación por el posible delito de enriquecimiento ilícito.
El juez federal Ariel Lijo hizo lugar al pedido del fiscal Gerardo Pollicita y ordenó este viernes el levantamiento del secreto bancario, financiero y fiscal del Jefe de Gabinete, Manuel Adorni y de su esposa Bettina Angeletti en el marco de la causa que investiga el posible delito de enriquecimiento ilícito. La medida también alcanza a la empresa AS Innovación Profesional que pertenece a la pareja.
El objetivo de la medida es “reconstruir con precisión la evolución patrimonial, económica y financiera” de Adorni y su mujer.
La medida también busca -afirmó el fiscal en su pedido- “verificar el origen” de los fondos que ellos manejaron, “contrastar la información proveniente de las declaraciones juradas”, revisar sus compras y consumos, y “establecer si éstos encuentran sustento en ingresos, trazables y consistentes con su capacidad económica exteriorizada”.
Segpun consignó este viernes La Nación, el magistrado también ordenó el levantamiento del secreto fiscal de las mujeres que aparecen como prestamistas de Adorni. El fiscal quiere saber si tenían la capacidad económica y financiera para asumir esos roles. La lista de las personas cuyos movimientos será investigados incluye a Silvia Pais, Norma Zuccolo, Beatriz Viegas, Claudia Bibiana Sbabo, Graciela Molina y Victoria María José Cancio.
El levantamiento del secreto sobre el jefe de Gabinete y su esposa será a partir del desde el 1 de enero de 2022, es decir casi dos años antes de su desembarco en la función pública para hacer “una correcta reconstrucción del patrimonio de los nombrados con anterioridad al ingreso de Manuel Adorni a la función pública, así como de examinar, con la amplitud temporal necesaria, las variaciones patrimoniales registradas antes y después de ese hito”.
Una vez levantado el secreto, Pollicita informó que avanzaría con nuevas medidas: ya pidió que el Banco Central de la República Argentina reporte -desde el 1 de enero de 2022 hasta la actualidad- la totalidad de las cuentas bancarias, productos financieros, tarjetas, cajas de ahorro, cajas de seguridad, cuentas corrientes, plazos fijos, créditos, préstamos y demás registros existentes o que hubieren existido a nombre de Adorni, Angeletti, la firma MasBe (la consultora de coaching de Angeletti) con el detalle de toda la operatoria que hayan registrado".
También, que se informen posibles vínculos de ellos “con billeteras virtuales o digitales, cuentas de pago, CVU, alias y demás instrumentos o plataformas comprendidos en el régimen del Sistema Nacional de Pagos, individualizando a los proveedores de servicios de pago y a toda otra firma interviniente”.
La lista de los movimientos que el fiscal quiere que le informen es muy larga e incluye, entre otras cosas, “el detalle de ingresos y egresos, transferencias emitidas y recibidas, depósitos en efectivo, constitución y cancelación de plazos fijos, préstamos tomados u otorgados, resúmenes de tarjetas y toda otra operación que pueda ser de importancia para la pesquisa, con identificación de cuentas de origen y destino, contraparte, fecha, monto y concepto”.
Manuel Adorni, más complicado
El fiscal Pollicita ordenó también que se le requiera a la administración del country en Exaltación de la Cruz en el que Adorni se compró una casa que informe “qué modo fue cancelada la tasa de ingreso por la suma de 5 mil dólares″ que, según reveló el fiscal en su presentación, fue abonada el 30 de noviembre de 2024, dos semanas después de la compra de la casa.
La fiscalía también solicitó que se informe si hubo reportes de operaciones sospechosas (ROS) respecto de los investigados en esta causa.
Pollicita investiga, además, los viajes de Adorni y su mujer, y tiene en su poder la información sobre el vuelo de regreso del jefe de Gabinete y Angeletti, de Estados Unidos a la Argentina, cuando ella lo acompañó a su viaje oficial. Angeletti pagó 5.154,55 dólares, algo parecido a lo que había dicho Adorni cuando intentó justificar el viaje de su mujer. Los dos volaron por Delta y no lo hicieron en clase turista: él viajó en el asiento 1G y ella, en el 1C.
El vuelo de él figura como reservado por “Jefatura.gob.ar”, con la marca de “misión oficial”, informaron fuentes con acceso a la causa. Salió 4910,35 dólares.
Los dos habían viajado, a la ida, en el avión oficial con el presidente Javier Milei, que dejó Nueva York antes que el jefe de Gabinete y voló a Chile para la asunción de José Kast. Adorni se quedó en Estados Unidos, donde se desarrollaba la Argentina Week. Su esposa lo acompañó.
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