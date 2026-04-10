La Justicia levantó el secreto bancario y fiscal de Manuel Adorni y su esposa Bettina Angeletti

Una vez levantado el secreto, Pollicita informó que avanzaría con nuevas medidas: ya pidió que el Banco Central de la República Argentina reporte -desde el 1 de enero de 2022 hasta la actualidad- la totalidad de las cuentas bancarias, productos financieros, tarjetas, cajas de ahorro, cajas de seguridad, cuentas corrientes, plazos fijos, créditos, préstamos y demás registros existentes o que hubieren existido a nombre de Adorni, Angeletti, la firma MasBe (la consultora de coaching de Angeletti) con el detalle de toda la operatoria que hayan registrado".

manuel adorni y javier milei

También, que se informen posibles vínculos de ellos “con billeteras virtuales o digitales, cuentas de pago, CVU, alias y demás instrumentos o plataformas comprendidos en el régimen del Sistema Nacional de Pagos, individualizando a los proveedores de servicios de pago y a toda otra firma interviniente”.

La lista de los movimientos que el fiscal quiere que le informen es muy larga e incluye, entre otras cosas, “el detalle de ingresos y egresos, transferencias emitidas y recibidas, depósitos en efectivo, constitución y cancelación de plazos fijos, préstamos tomados u otorgados, resúmenes de tarjetas y toda otra operación que pueda ser de importancia para la pesquisa, con identificación de cuentas de origen y destino, contraparte, fecha, monto y concepto”.

Manuel Adorni, más complicado

El fiscal Pollicita ordenó también que se le requiera a la administración del country en Exaltación de la Cruz en el que Adorni se compró una casa que informe “qué modo fue cancelada la tasa de ingreso por la suma de 5 mil dólares″ que, según reveló el fiscal en su presentación, fue abonada el 30 de noviembre de 2024, dos semanas después de la compra de la casa.

La fiscalía también solicitó que se informe si hubo reportes de operaciones sospechosas (ROS) respecto de los investigados en esta causa.

Manuel Adorni Manuel Adorni

Pollicita investiga, además, los viajes de Adorni y su mujer, y tiene en su poder la información sobre el vuelo de regreso del jefe de Gabinete y Angeletti, de Estados Unidos a la Argentina, cuando ella lo acompañó a su viaje oficial. Angeletti pagó 5.154,55 dólares, algo parecido a lo que había dicho Adorni cuando intentó justificar el viaje de su mujer. Los dos volaron por Delta y no lo hicieron en clase turista: él viajó en el asiento 1G y ella, en el 1C.

El vuelo de él figura como reservado por “Jefatura.gob.ar”, con la marca de “misión oficial”, informaron fuentes con acceso a la causa. Salió 4910,35 dólares.

Los dos habían viajado, a la ida, en el avión oficial con el presidente Javier Milei, que dejó Nueva York antes que el jefe de Gabinete y voló a Chile para la asunción de José Kast. Adorni se quedó en Estados Unidos, donde se desarrollaba la Argentina Week. Su esposa lo acompañó.