La Libertad Avanza busca lograr la mayoría en Diputados tras cerrar acuerdo con el PRO

En el remolino postelectoral, los legisladores del PRO que tenían a Patricia Bullrich como líder habrían encontrado a un nuevo referente en Damián Arabia, y podrían hasta armar su propia bancada dentro del interbloque oficialista.

Pero las fuentes consultadas por NA este miércoles indicaron que la mismísima Bullrich estaría "ayudando" a Ritondo a mantener unida la bancada amarilla: hay 10 que responden a ella y 14, al exministro macrista.

Mientras tanto, Diego Santilli se instalará en su nuevo período como legislador con la meta de recorrer la provincia de Buenos Aires para hacer buena letra porque quiere ser candidato a gobernador en 2027.

Además del interbloque LLA - PRO, el oficialismo podría contar con aliados como los seis radicales que responden a los gobernadores Alfredo Cornejo y Leandro Zdero, de Mendoza y Chaco, respectivamente; otro legislador de de Entre Ríos y la bonaerense Karina Banfi.

En el oficialismo confían en que con el escrutinio definitivo puedan sumar algún diputado mas, ya aún deben esperarse los resultados en la ciudad de Buenos Aires y Santa Cruz.

También se espera el respaldo de los siete diputados de Innovación Federal, de Libertad y Futuro, y hasta el de algunos de Provincias Unidas, la alianza que ganó unos 17 legisladores (dos porteños, seis cordobeses, tres santafesinos, dos jujeños, dos bonaerenses, un correntino y un santacruceño).

