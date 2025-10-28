Patricia Bullrich volvió a criticar la política de alquileres de Javier Milei: "Son caros y no hay viviendas"

"En Bariloche, ¡lo que cuestan las viviendas! Claro, es un problema muy serio", lamentó la ministra de Seguridad, admitiendo la suba de precios en alquileres.

De esta manera, la senadora electa defendió el acuerdo entre Seguridad y Economía para el traspaso de "unidades personales", y explicó: "Son unidades funcionales. Es decir, la utilizan los miembros de las fuerzas de seguridad que van por destino a los lugares donde nos otorgan estas viviendas".

"Nos han asignado viviendas en la provincia de Buenos Aires, en la provincia de Córdoba, en la provincia de Santa Fe, en Entre Ríos, en Tierra del Fuego, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Nos falta un montón. Imagínense que no tenemos en muchísimo de los lugares donde es caro", insistió Bullrich.