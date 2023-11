Sin vueltas: desde La Libertad Avanza anuncian fuerte ajuste y represión si la gente sale a quejarse

Qué dijo Bussi sobre la represión a la protesta social

Bussi vaticinó, en una entrevista con Radio Delta FM 90.3, que cualquiera de los candidatos que asuma como presidente, Milei o Massa, va a enfrentar problemas sociales por la necesidad de ajustar como única alternativa: "Va a haber problemas pero con cualquiera que gane va a haber problemas, porque la cuestión hoy pasa por el ajuste, no hay otro camino".

Y continuó: "El estado tiene el monopolio de la fuerza y tiene que actuar en beneficio de la comunidad. El estado tiene la policía y las fuerzas armadas y tendrán que usar esas herramientas para imponer orden".

Embed #WakeUp | @ricardobussi , Diputado electo por LLA, habló junto a @maurofederico sobre cómo contener a la resistencia social ante el ajuste que piensan implementar si @JMilei es electo presidente



Escucha la nota completa acá: https://t.co/re87xnp3YE pic.twitter.com/PqLjBqrwGS — DELTA 90.3 (@delta903fm) November 15, 2023

Además, justificó la defensa de Javier Milei a Margaret Thatcher, responsable de crimenes de guerra de soldados argentinos durante la guerra contra las Malvinas. "Javier Milei dijo que a nivel político Margaret Thatcher es una de las personas que él admira porque cuando llegó al gobierno había un problema sindical muy serio de Inglaterra y ella lo resolvió con mucho carácter y temperamento". Sin embargo, aclaró que "eso no quiere decir que esté de acuerdo con la situación Malvinas. Nosotros reivindicamos las Malvinas como Argentinas y vamos a luchar para que esas islas tan importantes regresen a nuestro territorio"

"Yo lo hablé con él y me dijo que Thatcher ha sido una muy buena primera ministra de Inglaterra, pero no quiere decir que estemos de acuerdo con la desmalvinización. Yo soy hijo de un militar, no podría estar nunca al lado de alguien que plantea eso"

Sobre la candidata a vicepresidenta Victoria Villarruel afirmó que "es un cuadro político impresionante y estoy encantado de que ella sea la candidata a vicepresidente".

Además, volvió a cuestionar los juicios contra los genocidas de la dictadura y deslizó nuevamente la teoría de los dos demonios."Mi padre estuvo siete años preso, murió preso y esto sin nunca haber visto juzgar a la otra parte del problema. Se ha revisado con mucha parcialidad, no se ha hecho la lectura integral de la cuestión, de hecho, los muertos en la época de Isabel Perón no se lo tocaron, han quedado impunes las muertes de ese momento, la triple A, Isabel Perón, López Rega", dijo.

Bussi retomó la idea que Milei repitió del genocida Emilio Massera en el debate a presidente entre las elecciones Paso y las generales: "En las guerras siempre hay excesos. Lo que hay que evitar es la guerra, una vez que ya se desata los excesos son imparables. No hubo un plan para asesinar y torturar personas, fue un exceso"

Asimismo, lanzó contra Raúl Alfonsín: "Los libertarios le tenemos bronca a Alfonsín por la hiperinflación, los libertarios somos custodiosos de la moneda nacional y el gobierno de Alfonsín tuvo una hiperinflación espantosa. Extraña que el radicalismo no reconozca eso"

Y sobre el fallido en que confundió a Milei con Hitler dijo que "no fue irónico. Mi intención era decir Javier. Tengo una manera particular de hablar".