"Confianza y ética": el sugestivo mensaje de Patricia Bullrich tras la salida de Manuel Adorni

Aunque la publicación no mencionaba de forma explícita al ex-vocero, en el arco político y legislativo la lectura fue unánime. El mensaje fue interpretado de inmediato como un misil teledirigido y una severa crítica hacia Manuel Adorni, cuya salida quedó completamente salpicada y cercada por sucesivos escándalos personales y frentes judiciales vinculados a su patrimonio.

Patricia Bullrich vs. Manuel Adorni y más ruido en el oficialismo

La intervención de la senadora expone la creciente fractura interna en torno a cómo el oficialismo debe asimilar el costo político de la corrupción y el desgaste público de sus propios integrantes. Al poner el eje en la "ética", Bullrich marcó una distancia contundente con la gestión saliente de Adorni y, al mismo tiempo, buscó blindar la figura del Presidente, sugiriendo que las conductas cuestionadas correspondían exclusivamente al ex-vocero y no al proyecto general de Gobierno.

En el Congreso, los movimientos no tardaron en replicarse: mientras el Poder Ejecutivo debate a contrarreloj quién tomará las riendas del cargo vacante, las declaraciones de la líder del bloque libertario en el Senado dejan en claro que el ala parlamentaria exigirá un estándar mucho más riguroso para la nueva etapa que comienza.