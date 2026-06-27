"Confianza y ética": el sugestivo mensaje de Patricia Bullrich tras la salida de Manuel Adorni
La interna libertaria no se toma descanso ni cuando renuncia una de sus figuras más importantes. Y la senadora no se privó de lanzar una sutil chicana.
La renuncia de Manuel Adorni no trajo calma a las filas oficialistas. Por el contrario, la primera reacción pública de Patricia Bullrich, una de las figuras de mayor peso en el Congreso, pareció agitar aún más las aguas de una interna gubernamental cada vez más expuesta.
La senadora nacional por La Libertad Avanza y jefa de la bancada oficialista en la Cámara Alta irrumpió en las redes sociales con un llamativo posteo que dinamitó las interpretaciones políticas.
Pocas horas después de conocerse la eyección del funcionario, Bullrich utilizó su cuenta oficial en la plataforma X (antes Twitter) para lanzar una definición contundente que resonó con fuerza en los despachos de la Casa Rosada.
"La confianza y la ética son dos elementos fundamentales para profundizar el cambio que el Presidente, la gente y todo el país estamos construyendo", sentenció la exministra de Seguridad.
Aunque la publicación no mencionaba de forma explícita al ex-vocero, en el arco político y legislativo la lectura fue unánime. El mensaje fue interpretado de inmediato como un misil teledirigido y una severa crítica hacia Manuel Adorni, cuya salida quedó completamente salpicada y cercada por sucesivos escándalos personales y frentes judiciales vinculados a su patrimonio.
Patricia Bullrich vs. Manuel Adorni y más ruido en el oficialismo
La intervención de la senadora expone la creciente fractura interna en torno a cómo el oficialismo debe asimilar el costo político de la corrupción y el desgaste público de sus propios integrantes. Al poner el eje en la "ética", Bullrich marcó una distancia contundente con la gestión saliente de Adorni y, al mismo tiempo, buscó blindar la figura del Presidente, sugiriendo que las conductas cuestionadas correspondían exclusivamente al ex-vocero y no al proyecto general de Gobierno.
En el Congreso, los movimientos no tardaron en replicarse: mientras el Poder Ejecutivo debate a contrarreloj quién tomará las riendas del cargo vacante, las declaraciones de la líder del bloque libertario en el Senado dejan en claro que el ala parlamentaria exigirá un estándar mucho más riguroso para la nueva etapa que comienza.
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