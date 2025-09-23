Repudio en redes sociales por el festejo "cipayo" del Gordo Dan y su equipo tras el viaje de Milei a EEUU

En la previa de la cumbre que protagonizarán Javier Milei y Donald Trump en Nueva York, el siempre polémico Gordo Dan volvió a ser tendencia. Esta vez no por una primicia ni por una denuncia, sino por un insólito festejo transmitido en vivo en su programa en Carajo, donde se montó un escenario calcado de un acto del magnate republicano. El despliegue generó una ola de críticas en redes sociales, con usuarios que lo acusaron de “cipayo” y de ridiculizar el periodismo político argentino.