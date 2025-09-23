Repudio en redes sociales por el festejo "cipayo" del Gordo Dan y su equipo tras el viaje de Milei a EEUU
En su programa montó una puesta en escena “a lo Trump” antes de la reunión entre Milei y el presidente de EE.UU. y estallaron las críticas en redes sociales.
En la previa de la cumbre que protagonizarán Javier Milei y Donald Trump en Nueva York, el siempre polémico Gordo Dan volvió a ser tendencia. Esta vez no por una primicia ni por una denuncia, sino por un insólito festejo transmitido en vivo en su programa en Carajo, donde se montó un escenario calcado de un acto del magnate republicano. El despliegue generó una ola de críticas en redes sociales, con usuarios que lo acusaron de “cipayo” y de ridiculizar el periodismo político argentino.
Durante el stream, los integrantes del ciclo libertario aparecieron vestidos con saco, camisa blanca y corbata roja, copiando la indumentaria que suele utilizar Donald Trump en sus apariciones públicas. Como si fuera poco, decoraron el estudio con banderas de Estados Unidos, reforzando la idea de que se trataba de una celebración a tono con el estilo de la derecha norteamericana.
El trasfondo del festejo tampoco pasó inadvertido: se da justo cuando Milei viaja a Nueva York para encontrarse con Trump, en una cita presentada por el oficialismo como clave para conseguir “más ayuda económica” para la Argentina.
En la práctica, se trata de un intento de obtener fondos frescos que permitan seguir pagando la deuda en la que el propio gobierno de La Libertad Avanza se fue hundiendo en estos primeros años de gestión. Los críticos señalan que ese “alineamiento automático” con Washington no solo es un gesto de sumisión política, sino también un camino de dependencia que compromete la soberanía del país.
El Gordo Dan, que viene construyendo un personaje provocador y claramente alineado con la agenda libertaria, fue acusado por distintos usuarios de Twitter, Instagram y TikTok de cruzar un límite con esta puesta en escena. Algunos lo calificaron de “bufón mediático del poder” y otros directamente lo llamaron “Trumpito local”, en alusión a su imitación acrítica de las formas y símbolos del expresidente norteamericano. Lo que para el conductor buscaba ser una celebración simpática se transformó en un boomerang de críticas y burlas.
Las reacciones en redes sociales al video de OCC La Misa
