La polémica reflexión del Gordo Dan sobre el adoctrinamiento de derecha: "No es lo mismo"

Cabe señalar que, en la era de gestión kirchnerista, Paka-Paka fue mal tildado por la oposición y señalado por supuestamente poseer contenido de adoctrinamiento a niños. Por esa razón, la nueva serie de ese canal generó tanta controversia y el Gordo Dan decidió salir a buscar interacciones diciendo lo que todos esperaban que dijera: la barbaridad que piensa realmente.

"Si el adoctrinamiento es de derecha, entonces no es adoctrinamiento. Porque nuestras ideologías no son equivalentes. Enseñar socialismo no es equivalente a enseñar liberalismo porque enseñar una no da lo mismo que enseñar la otra. Una defiende la realidad, y la otra una fantasía", comenzó indicando.

Y agregó: "Es como si yo en la facultad de medicina te dijera: bueno mirá, podés aprender cirugía de este manual de chamanismo y vibraciones mágicas azteca o del Principios de Cirugía de Schwartz 11ava Edición. No es lo mismo. No existe tal equivalencia moral entre enseñar uno y enseñar el otro. Enseñar uno está mal y enseñar el otro está bien. Les mando un fraterno abrazo".

Por supuesto, logró las interacciones, los likes, retuits y, como era de esperarse, algunos rechazos de los que se alimenta a menudo.

Quién es el "Gordo Dan" y por qué es tan popular entre libertarios

Daniel Parisini, también conocido como "Gordo Dan", es un médico genetista argentino y un influyente político en redes sociales. Se ha destacado por su estilo provocador y su firme defensa del liberalismo y del presidente Javier Milei, especialmente en la plataforma X (antes Twitter).

milei gordo dan.jpg Javier Milei, junto a Daniel Parisini, más conocido como el "Gordo Dan".

Nacido en Santiago del Estero en 1992, Parisini estudió medicina en la Universidad Nacional de Tucumán y posteriormente trabajó en instituciones prestigiosas como el Hospital Garrahan y el Centro Nacional de Genética Médica.

Desde 2020, utiliza X para comunicar sus opiniones políticas, a menudo empleando ironía y humor negro. Esta aproximación directa lo ha convertido en una figura influyente dentro del espectro libertario en Argentina. Con frecuencia discute temas políticos, enfatizando la libertad económica y criticando las políticas "kirchneristas".

En 2024, recibió el premio Martín Fierro Digital a la "Cuenta más influyente de X". También ha llamado la atención por aparentemente predecir despidos y cambios gubernamentales, sugiriendo tener información privilegiada.