La presidenta del Club Villa Ángela garantizó la seguridad para el acto de Javier Milei

Y detalló: "el lugar no posee un perímetro cercado, está lleno de escombros y tiene una infraestructura rudimentaria, propia de un potrero del conurbano".

Además, el ministro advirtió que la zona carece de iluminación adecuada y las calles, actualmente anegadas, dificultan aún más el acceso y la evacuación en caso de emergencia.

Sin embargo Ruiz aseguró que “el terreno no está anegado por el agua” y adelantó que las zonas mojadas las tratarán con arena y aserrín para evitar inconvenientes. Además, confirmó que la institución cuenta con vías de escape y aseguró que "el acto no está en peligro”.

En cuanto a la seguridad del evento, Ruiz confirmó que “todas las fuerzas vinieron acá y está todo bien organizado”.

Y sentenció: "estoy orgullosa de ser libertaria y no poner ninguna traba para que esto suceda, para nosotros en Moreno esto es un montón. "El acto se hace sí o sí".

Javier Milei y la victimización

Al mismo tiempo que organiza el acto en condiciones de seguridad cuestionables, el presidente Milei comenzó a desplegar una estrategia de victimización. En diálogo con un medio francés aseguró que "la estrategia del kirchnerismo es hacer manifestaciones violentas o intentar matarme”.

“Estamos en un momento muy interesante, un momento bisagra y, obviamente, el kirchnerismo y sus aliados están aplicando lo que se llama la estrategia de (Hernán) Cortés, que es la de quemar las naves: es a todo o nada”, analizó. Y siguió: "Eso implica desde tratar de destruir el programa económico desde el Congreso de la Nación a hacer manifestaciones violentas en la calle o intentar matarme o, si fuera el caso, inventarme cualquier tipo de aberración, inventar mentiras para tratar de desprestigiarme”.