La presidenta del Club Villa Ángela garantizó la seguridad para el acto de Javier Milei
El gobierno de la provincia de Buenos Aires advirtió que no están dadas las condiciones de seguridad adecuadas para que Javier Milei haga el cierre de campaña en Moreno. A pesar de ello seguirán adelante.
La presidenta del club Villa Ángela de Moreno, Roxana Ruiz, salió este miércoles al cruce del gobierno de Axel Kicillof y aseguró que están dadas las condiciones de seguridad para que el presidente Javier Milei encabece esta tarde el acto de cierre de campaña de La Libertad Avanza (LLA) de cara a las elecciones legislativas del próximo domingo.
En diálogo con Radio La Red, Ruiz, quien milita activamente en LLA, aseguró que "todo está muy bien preparado, esto se viene edificando y preparando hace rato. El Ministro de Seguridad no habrá venido a Moreno o al club".
Ruiz salió así al cruce del ministro Javier Alonso quien advirtió que el lugar elegido para el evento (una cancha de fútbol de es un club de barrio) presenta “múltiples deficiencias en cuanto a infraestructura, accesibilidad y seguridad”, lo que representa un riesgo tanto para los asistentes como para el mandatario.
Alonso explicó que el predio, ubicado en un área con calles de tierra que se vuelven intransitables con la lluvia, no cuenta con las mínimas condiciones para recibir a una multitud de aproximadamente 10 mil personas, mucho menos para garantizar la seguridad del presidente.
Y detalló: "el lugar no posee un perímetro cercado, está lleno de escombros y tiene una infraestructura rudimentaria, propia de un potrero del conurbano".
Además, el ministro advirtió que la zona carece de iluminación adecuada y las calles, actualmente anegadas, dificultan aún más el acceso y la evacuación en caso de emergencia.
Sin embargo Ruiz aseguró que “el terreno no está anegado por el agua” y adelantó que las zonas mojadas las tratarán con arena y aserrín para evitar inconvenientes. Además, confirmó que la institución cuenta con vías de escape y aseguró que "el acto no está en peligro”.
En cuanto a la seguridad del evento, Ruiz confirmó que “todas las fuerzas vinieron acá y está todo bien organizado”.
Y sentenció: "estoy orgullosa de ser libertaria y no poner ninguna traba para que esto suceda, para nosotros en Moreno esto es un montón. "El acto se hace sí o sí".
Javier Milei y la victimización
Al mismo tiempo que organiza el acto en condiciones de seguridad cuestionables, el presidente Milei comenzó a desplegar una estrategia de victimización. En diálogo con un medio francés aseguró que "la estrategia del kirchnerismo es hacer manifestaciones violentas o intentar matarme”.
“Estamos en un momento muy interesante, un momento bisagra y, obviamente, el kirchnerismo y sus aliados están aplicando lo que se llama la estrategia de (Hernán) Cortés, que es la de quemar las naves: es a todo o nada”, analizó. Y siguió: "Eso implica desde tratar de destruir el programa económico desde el Congreso de la Nación a hacer manifestaciones violentas en la calle o intentar matarme o, si fuera el caso, inventarme cualquier tipo de aberración, inventar mentiras para tratar de desprestigiarme”.
