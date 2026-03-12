La primera plana del Gobierno salió a "deslomarse" para bancar a Manuel Adorni por su viaje a Nueva York
Javier Milei se convirtió este jueves en un retuiteador serial de muestras de apoyo para su Jefe de Gabinete, que está cuestionado por usar fondos públicos.
El uso cuestionable de fondos públicos y de un vuelo oficial para hacer vacaciones de pareja dejó a Manuel Adorni en medio de una polémica inesperada. Las respuestas que ofreció al respecto no sirvieron para acallar las críticas y el Jefe de Gabinete ya está denunciado ante la justicia por permitir que su esposa, Bettina Angeletti, viajara con él a la Argentina Week en Nueva York.
"Mi apoyo total e incondicional a Manuel Adorni frente a tanta basura mediática. Conozco tu integridad. Eso me alcanza. Siempre con vos", tuiteó este jueves la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, que ya enfrentó sus propias tormentas políticas con la investigación por el supuesto cobro de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que la tiene como protagonista.
A la par de Karina Milei se hicieron notar los apoyos de otros funcionarios de la primera plana del Gobierno, como el ministro del Interior, Diego Santilli, que afirmó: "No vamos a permitir ningún tipo de operación política para que el kirchnerismo, una vez más, intente desestabilizar al gobierno. A fondo con Manuel Adorni."
"No es gratis ser el gobierno que efectivamente está terminando con cien años de un modelo empobrecedor que destruyó nuestro país para beneficio de los políticos, los empresaurios y sus amigos de los medios. Todo mi apoyo para Manuel Adorni", escribió por su parte Santiago Caputo, también arrobándolo en X.com para hacerse visible.
El diputado mendocino Luis Petri fue más efusivo, con una foto junto a Manuel Adorni y el mensaje "Te banco fuerte!! Espalda con espalda!".
El titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, agregó su propio elogio al Jefe de Gabinete: "Ayer, hoy y siempre junto a Manuel Adorni. Espalda con espalda frente a tantos burdos ataques mediaticos orquestados desde la oposición. Vamos a defender a siempre a los argentinos de bien. Manuel es uno de ellos."
Hasta el ministro de Defensa, Carlos Presti, quien hasta hace poco estaba acostumbrado a los comunicados oficiales, se tomó el tiempo de agregar un mensaje coordinado con el resto del Gobierno: "Todo mi respaldo a Manuel Adorni y al trabajo que está llevando adelante desde la Jefatura de Gabinete en una semana clave para la agenda internacional de la Argentina."
Pero, ¿qué dijo Javier Milei?
El Presidente se tomó su tiempo para coronar la acción coordinada en X, y pasadas las 15.30 del jueves publicó: "Si supieran el concepto de costo marginal tendrían claro que muchas cosas que se dicen no tienen ni el más mínimo sentido. Pero como pocos economistas lo entienden de verdad y a otros rubro no les importa (ni lo captan) entonces ensucian... ÁNIMO MANUEL ADORNI...!!! LLA! VLLC!"
Javier Milei se convirtió en una máquina de retuitear no sólo a sus funcionarios sino también a cuentas afines, como la del "Gordo Dan" (Daniel Parisini), la de Diego Mauricio Macana Roa o la que lleva el nombre de "Fenómeno Barrial" en referencia a La Libertad Avanza y compañía.
