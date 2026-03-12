La primera plana del Gobierno salió a "deslomarse" para bancar a Manuel Adorni por su viaje a Nueva York

petri

El titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, agregó su propio elogio al Jefe de Gabinete: "Ayer, hoy y siempre junto a Manuel Adorni. Espalda con espalda frente a tantos burdos ataques mediaticos orquestados desde la oposición. Vamos a defender a siempre a los argentinos de bien. Manuel es uno de ellos."

martin menem

Hasta el ministro de Defensa, Carlos Presti, quien hasta hace poco estaba acostumbrado a los comunicados oficiales, se tomó el tiempo de agregar un mensaje coordinado con el resto del Gobierno: "Todo mi respaldo a Manuel Adorni y al trabajo que está llevando adelante desde la Jefatura de Gabinete en una semana clave para la agenda internacional de la Argentina."

presti

Pero, ¿qué dijo Javier Milei?

El Presidente se tomó su tiempo para coronar la acción coordinada en X, y pasadas las 15.30 del jueves publicó: "Si supieran el concepto de costo marginal tendrían claro que muchas cosas que se dicen no tienen ni el más mínimo sentido. Pero como pocos economistas lo entienden de verdad y a otros rubro no les importa (ni lo captan) entonces ensucian... ÁNIMO MANUEL ADORNI...!!! LLA! VLLC!"

milei

Javier Milei se convirtió en una máquina de retuitear no sólo a sus funcionarios sino también a cuentas afines, como la del "Gordo Dan" (Daniel Parisini), la de Diego Mauricio Macana Roa o la que lleva el nombre de "Fenómeno Barrial" en referencia a La Libertad Avanza y compañía.