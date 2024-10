La SIGEN notificó a la UBA para iniciar la auditoría: confirmaron que irán a la Justicia

Sin embargo el rector de la UBA, Ricardo Gelpi, subrayó este lunes en conferencia de prensa que la institución "no se opone a las auditorías, todo lo contrario".

milei enojado Javier Milei

"Queremos ser auditados todo lo que sea necesario, pero dentro del marco de las leyes e instituciones. Por eso decidimos presentarnos ante la Justicia para que decida el procedimiento dentro del marco legal vigente. Nosotros entendemos que no corresponde, pero acataremos de manera irrestricta lo que el Poder Judicial decida", aseguró.

En la misma línea, el secretario de Hacienda de la Universidad de Buenos Aires, Matías Ruiz, señaló que "los informes le llegan mensualmente al Ministerio de Capital Humano al máximo nivel de detalle de gastos establecidos".

"Nunca la UBA se ha negado en hacer las auditorías, de hecho, queremos que sean siempre dentro del marco de las leyes. Está Universidad ha decidido proponer una consulta externa", aseveró.

Marcha federal universitaria Foto gentileza: Somos Télam

Pero Ruiz advirtió que "la SIGEN no aporta transparencia porque hay informes que la universidad presenta que no son publicados. La Universidad informa todas las auditorías y está en la página web porque son públicas. No es nuestra palabra, sino que es algo que pueden ver todas y que tiene el Poder Ejecutivo. La UBA rinde el 100% de los fondos, está todo detallado".

Auditoría a la UBA

El abogado constitucionalista Daniel Sabsay negó que la SIGEN pueda auditar a las universidades nacionales ya que el organismo depende del Poder Ejecutivo y su intromisión en las cuentas de las altas casas de estudio "afecta su autonomía". "Debe hacerlo la Auditoria General de la Nación (AGN) que depende del Congreso", sostuvo.

"Los fondos de las universidades no pueden ser controlados por la SIGEN que depende del Ejecutivo y eso afecta su autonomía. Debe hacerlo la Auditoria General de la Nación que depende del Congreso. Se debe rendir cuenta del uso de fondos públicos pero ante el organismo adecuado", aseguró en su cuenta de X.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/DanielSabsay1/status/1850470381078876227&partner=&hide_thread=false Los fondos de las universidades no pueden ser controlados por la Sigen que depende del ejecutivo y eso afecta su autonomía. Debe hacerlo la Auditoria General de la Nación que depende del Congreso. Se debe rendir cuenta del uso de fondos públicos pero ante el organismo adecuado. — Daniel Sabsay (@DanielSabsay1) October 27, 2024

Sabsay echó por tierra así los argumentos del gobierno libertario que viene manifestándose a favor de la intervención de la SIGEN. "Cuando el Estado pone los recursos, el Estado lo tiene que auditar", advirtió en ese sentido el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en diálogo con Radio Rivadavia.

Y siguió: "no veo una imposibilidad jurídica porque una Universidad del estado no pueda ser auditado por sindicatura general de la nación. Me parece que está entre el capricho y la intención de ocultar los gastos”.