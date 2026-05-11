Uno por uno, los famosos que convocaron a la Marcha Federal Universitaria de este martes

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Una convocatoria transversal: de León Gieco a Ca7riel y Paco Amoroso

El alcance de la campaña se destaca por la diversidad de sus protagonistas, logrando reunir a personalidades que habitualmente marcan la agenda pública.

El apoyo contó con la presencia de íconos como León Gieco y Cecilia Roth, además de voces de peso en la industria del espectáculo como Mercedes Morán, Pablo Echarri, Griselda Siciliani y Juan Minujín, así como también con referentes de las nuevas generaciones como Paco Amoroso y Ca7riel, y personalidades como Lizy Tagliani y Dalma Maradona, que aportaron un volumen masivo de difusión entre el público joven.

También, el reclamo también fue suscrito por escritoras de renombre internacional como Claudia Piñeiro y Samanta Schweblin, quienes advirtieron que sin inversión estatal no hay horizonte posible para el desarrollo científico y cultural del país.

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Para los artistas participantes de la convocatoria —entre los que también se encuentran Esteban Lamothe, Celeste Cid, Joaquín Levinton y Malena Pichot—, el recorte actual representa una amenaza directa al "futuro de la ciencia nacional".

Con este respaldo de alto perfil, la comunidad universitaria llega a la jornada del martes con una visibilidad potenciada, transformando lo que comenzó como un reclamo sectorial en una causa que hoy atraviesa a todo el arco cultural de la Argentina.