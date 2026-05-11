Uno por uno, los famosos que convocaron a la Marcha Federal Universitaria de este martes
Desde la tarde, se realizará la cuarta Marcha Universitaria convocada por la UBA ante la negativa del Gobierno a aplicar la Ley de Financiamiento Universitario.
La previa de la cuarta Marcha Federal Universitaria, convocada para este martes 12 de mayo, ha generado una ola de apoyo masivo en el ámbito digital. Ante el conflicto persistente entre el Gobierno nacional y las casas de altos estudios, figuras de gran relevancia pública han decidido romper el silencio para manifestar su postura.
De cara a la movilización prevista para este martes 12 de mayo, una constelación de figuras públicas inundó las redes sociales con un mensaje unificado: la defensa irrestricta de la educación pública frente a las políticas de ajuste en dos videos producidos por el Departamento de Artes del Movimiento de la Universidad Nacional de las Artes (UNA).
Estos contenidos se volvieron virales en tiempo récord, logrando que músicos, actores y referentes culturales se alinearan en un solo discurso bajo la exigencia inmediata del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, una clara oposición al recorte presupuestario que afecta al sistema educativo.
Una convocatoria transversal: de León Gieco a Ca7riel y Paco Amoroso
El alcance de la campaña se destaca por la diversidad de sus protagonistas, logrando reunir a personalidades que habitualmente marcan la agenda pública.
El apoyo contó con la presencia de íconos como León Gieco y Cecilia Roth, además de voces de peso en la industria del espectáculo como Mercedes Morán, Pablo Echarri, Griselda Siciliani y Juan Minujín, así como también con referentes de las nuevas generaciones como Paco Amoroso y Ca7riel, y personalidades como Lizy Tagliani y Dalma Maradona, que aportaron un volumen masivo de difusión entre el público joven.
También, el reclamo también fue suscrito por escritoras de renombre internacional como Claudia Piñeiro y Samanta Schweblin, quienes advirtieron que sin inversión estatal no hay horizonte posible para el desarrollo científico y cultural del país.
Para los artistas participantes de la convocatoria —entre los que también se encuentran Esteban Lamothe, Celeste Cid, Joaquín Levinton y Malena Pichot—, el recorte actual representa una amenaza directa al "futuro de la ciencia nacional".
Con este respaldo de alto perfil, la comunidad universitaria llega a la jornada del martes con una visibilidad potenciada, transformando lo que comenzó como un reclamo sectorial en una causa que hoy atraviesa a todo el arco cultural de la Argentina.
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