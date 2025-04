La UTA ratificó que no se pliega al paro general de la CGT: "Fuera de la ley, nada"

"Ya sabía la CGT que, si hacían una medida dentro de ese término, no íbamos a poder parar. Los servicios se van a brindar normalmente. No vamos a exponer a nuestra gente a que pueda ser pasible a cualquier tipo de sanción y, sobre todas las cosas, no vamos a arriesgar alguna situación con la personería jurídica del gremio", manifestó Mario Calegari, vocero de la UTA, en diálogo con radio La Red, escudándose en que ellos tienen una conciliación obligatoria dictada por la Secretaría de Trabajo de la Nación por la discusión paritaria.