La UTA reclamó al Gobierno por el abandono de las rutas nacionales

Roberto Fernández, titular de la UTA.

En la nota, la UTA pide al Estado que intervenga para generar medidas que permitan sostener la actividad y reducir la siniestralidad, que atribuya a factores muchas veces prevenibles, señalando el envejecimiento de la flota y la falta de renovación de unidades que derivan en fallas mecánicas, mayor exposición a varadas y más riesgos para trabajadores y pasajeros

Finalmente, Fernández solicita a los empresarios empleadores que cumplan con sus deberes de cuidado y ocupación, en un contexto que el sindicato vinculó con el deterioro de la rentabilidad y de las condiciones laborales.