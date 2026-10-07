La UTA reclamó al Gobierno por el abandono de las rutas nacionales
Mediante una nota dirigida al secretario de Transporte, el titular del sindicato pidió que se ejecuten con urgencia obras tendientes a reparar calzadas y banquinas para mejorar la seguridad de choferes y pasajeros.
Mediante una carta dirigida al secretario de Transporte de la Nación, Mariano Plencovich, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) reclamó al Gobierno medidas urgentes para mejorar la seguridad y el sostenimiento del transporte de pasajeros de larga distancia.
El titular de la entidad gremial que agrupa a choferes de colectivos de corta, media y larga distancia, Roberto Fernández, argumenta su pedido en el deterioro de las rutas nacionales, la ausencia de infraestructura adecuada y las precarias condiciones en las que trabajan los choferes.
Según el sindicalista, la infraestructura vial atraviesa un proceso de deterioro que ya impacta en las principales rutas del país y señaló que la red vial nacional tiene aproximadamente 40.000 kilómetros por los que circulan micros de pasajeros, camiones y ambulancias.
En ese marco, advierte que el financiamiento destinado a las rutas existe, pero “no llega a las rutas”, por lo que reclama que se ejecute con celeridad para atender una situación que calificó de urgente ante el abandono de rutas, calzadas con pozos profundos, banquinas deterioradas, falta de señalización luminosa y pérdida de referencias por el desgaste de las fajas pintadas.
También apunta a la inseguridad en terminales y paradores, la falta de espacios adecuados para el descanso de los conductores, sanitarios y duchas deficientes, y la ausencia de lugares apropiados en cabeceras intermedias.
En la nota, la UTA pide al Estado que intervenga para generar medidas que permitan sostener la actividad y reducir la siniestralidad, que atribuya a factores muchas veces prevenibles, señalando el envejecimiento de la flota y la falta de renovación de unidades que derivan en fallas mecánicas, mayor exposición a varadas y más riesgos para trabajadores y pasajeros
Finalmente, Fernández solicita a los empresarios empleadores que cumplan con sus deberes de cuidado y ocupación, en un contexto que el sindicato vinculó con el deterioro de la rentabilidad y de las condiciones laborales.
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