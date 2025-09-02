La versión de Elisa Carrió sobre la filtración de audios del Gobierno: "Les pasa por poner gatos"

En esa nota, la exlegisladora había lanzado una versión que este martes pareció profundizar. Sostuvo entonces que "las instituciones no se recrean con gatos ni con gente que no tiene conocimiento ni memorias".

En este marco, en una entrevista con el canal streaming Cenital, "Lilita" dejó atónitos a los conductores Ernesto Tenembaum y María O'Donnell con la explicación que le encuentra a la reciente filtración de audios comprometedores de funcionarios del Gobierno.

"Lo cierto es que son las diputadas. Les pasa por poner gatos... que se casan con espías. ¿Cómo no te van a infiltrar? Si ponés chicas de la noche en las listas o maquilladoras, ¿cómo no te van a infiltrar? Te van a infiltrar cualquiera", sentenció Carrió, yendo a fondo pese a que los periodistas parecían intentar, por momentos, que bajar un cambio con su versión.

carrio gatos