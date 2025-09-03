Lilita Carrió reveló que tiene un novio de 95 años: "Muy buen estado"

Sorprendida, O'Donnell le preguntó si era real lo que estaba contando. "Sí. Estoy encantada, nos encontramos una vez por semana en una esquina, nos damos un beso y después yo vuelvo a mi casa y él se va a la suya", explicó Carrió.

"¿La relación se reduce al beso?" indagó Ernesto Tenembaum sobre el vínculo sentimental. "Sí, a la ternura nada más", respondió la exdiputada.

Luego Ernesto Tenembaum insistió en saber si no charlaban o se encontraban para tomar un café, a lo que la exdiputada detalló: "No, porque nos ven. Está prohibido comunicarse por Tinder o por WhatsApp. Él es muy famoso, y yo soy muy famosa, por lo menos era".

Antes de hablar de su vida privada, Carrió habló de varios temas de política actual y de su estado de salud. "El mes de agosto fue difícil, porque quería encabezar la boleta de la provincia de Buenos Aires, pero ni la salud ni mi familia me lo permitió. Fue duro para mí saber que ya no puedo tener un cargo público".

"No me da el físico, mi familia sufrió demasiado durante años, este Gobierno tiene una violencia verbal de características que no puedo sostener y no me puedo enfermar más. Otro ACV, otra epilepsia focal podrían ser... pero bueno, lo pasé y ahora ya estoy bien", concluyó.