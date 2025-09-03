Lilita Carrió reveló que tiene un novio de 95 años: "Muy buen estado"
La líder de la Coalición Cívica contó que su relación se limita a la ternura y un beso.
Elisa Carrió sorprendió durante una entrevista hablando de un tema distendido y dando detalles de su nueva relación con su novio de 95 años.
En una entrevista con María O'Donnell y tras abordar algunos temas de la política actual, Lilita dio detalles de su vida privada. "Bueno, les cuento la última noticia. Tengo un novio, pero no se los voy a decir porque es un fantasma".
Sin embargo, ante la insistencia de los conductores, reveló: "Tiene 95 años. Está en muy buen estado porque se infiltró vitamina C en el pelo. Está un poco perdido, pero en mi estado de enfermedad creo que funciona bien. Nos llevamos muy bien".
"Yo ya estoy en la tercera edad porque voy a cumplir 70. Me lleva 25 años, es una buena diferencia", agregó.
Sorprendida, O'Donnell le preguntó si era real lo que estaba contando. "Sí. Estoy encantada, nos encontramos una vez por semana en una esquina, nos damos un beso y después yo vuelvo a mi casa y él se va a la suya", explicó Carrió.
"¿La relación se reduce al beso?" indagó Ernesto Tenembaum sobre el vínculo sentimental. "Sí, a la ternura nada más", respondió la exdiputada.
Luego Ernesto Tenembaum insistió en saber si no charlaban o se encontraban para tomar un café, a lo que la exdiputada detalló: "No, porque nos ven. Está prohibido comunicarse por Tinder o por WhatsApp. Él es muy famoso, y yo soy muy famosa, por lo menos era".
Antes de hablar de su vida privada, Carrió habló de varios temas de política actual y de su estado de salud. "El mes de agosto fue difícil, porque quería encabezar la boleta de la provincia de Buenos Aires, pero ni la salud ni mi familia me lo permitió. Fue duro para mí saber que ya no puedo tener un cargo público".
"No me da el físico, mi familia sufrió demasiado durante años, este Gobierno tiene una violencia verbal de características que no puedo sostener y no me puedo enfermar más. Otro ACV, otra epilepsia focal podrían ser... pero bueno, lo pasé y ahora ya estoy bien", concluyó.
