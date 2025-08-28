Elisa Carrió cargó contra Javier Milei, su hermana y todo el Gobierno: "Mucha pornografía infantil"

"Esta sociedad está siendo muy herida por las palabras, y los insultos y la cuestión perversa y casi anal, de alguien que ha visto mucha pornografía infantil, nos ha hecho daño a todos, y ese daño es irreparable", dijo la exdiputada sobre el mandatario.

La exlegisladora también sostuvo que "las instituciones no se recrean con gatos ni con gente que no tiene conocimiento ni memorias", y sentenció: "No es posible tener como candidato a diputado a un insultante serial que quiere la balacera como Espert, que es un grosero, ese camino es el de una guerra civil".

Carrió fue contundente al apuntar al presidente, afirmando que "ha visto mucha pornografía infantil", lo que, según ella, evidencia una "cuestión perversa" en su forma de ejercer el poder.

Finalmente, la dirigente criticó al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, al que definió como un "cínico del poder" y "sofista de la vieja democracia griega" con la capacidad de "defender lo indefendible".