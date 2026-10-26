Las claves de la denuncia que Amnistía Internacional hará contra Javier Milei por sus ataques a periodistas
La filial argentina de la organización presentará el caso ante organismos internacionales por los insultos y agravios del Presidente contra personas físicas.
"¿Quién se hace cargo ahora de toda la basura que difundieron?", sentenció la semana pasada el presidente Javier Milei en un discurso en Fundación Faro en el que volvió a denunciar un supuesto intento de golpe de Estado contra su Gobierno por la cobertura mediática de su rol en la estafa con criptomonedas conocida como caso $Libra.
Como respuesta colectiva,Amnistía Internacional Argentina anunció este lunes su intención de denunciar a Javier Milei "ante organismos internacionales" porque sus dichos "profundizan el hostigamiento a la prensa y atacan la libertad de expresión en Argentina".
Además de amenazar "que sepan muy bien que los hijos de puta en Argentina no van a tener piedad", el mandatario volvió a insultar "a los periodistas ensobrados, corruptos, mercenarios de la mentira y fabricantes seriales de operaciones como Hugo Alconada Mon, Carlos Pagni, Paulino Rodrígues, Natalia Volosin, Luis Novaresio y todos los demás que utilizaron este tema", en referencia al caso $Libra.
"En el mismo discurso sostuvo que 'los que se tienen que quemar en la hoguera son los hijos de puta', una expresión que evoca una violencia extrema. Estas expresiones constituyen una grave e inadmisible escalada en la hostilidad presidencial hacia la prensa: no se limita a cuestionar una cobertura periodística, sino que individualiza y estigmatiza a periodistas", expresaron.
Por eso, la filial argentina de Amnistía Internacional presentará el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Los activistas remarcaron que las declaraciones de Javier Milei "representan una grave escalada de hostilidad hacia la prensa", una proeza teniendo en cuenta que es el léxico que utiliza contra periodistas y medios de comunicación desde el inicio de su mandato.
De hecho, la organización basó su denuncia en el episodio del viernes pasado y en el antecedente registrado en 2025 por el Monitoreo de Libertad de Expresión del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), en el que Javier Milei lanzó 119 de los 278 ataques contra periodistas y la prensa.
"Cuando el presidente señala públicamente a periodistas y utiliza imágenes de violencia para referirse a quienes cuestionan su gestión, contribuye a generar un clima de intimidación que puede habilitar nuevas agresiones", explicó Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
"Su investidura exige una responsabilidad reforzada: debe garantizar que la prensa pueda investigar e informar con libertad y seguridad. El hostigamiento desde el poder deteriora las condiciones del debate democrático y afecta el derecho de toda la sociedad a estar informada", señaló.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario