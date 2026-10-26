Las claves de la denuncia que Amnistía Internacional hará contra Javier Milei por sus ataques a periodistas

Los activistas remarcaron que las declaraciones de Javier Milei "representan una grave escalada de hostilidad hacia la prensa", una proeza teniendo en cuenta que es el léxico que utiliza contra periodistas y medios de comunicación desde el inicio de su mandato.

De hecho, la organización basó su denuncia en el episodio del viernes pasado y en el antecedente registrado en 2025 por el Monitoreo de Libertad de Expresión del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), en el que Javier Milei lanzó 119 de los 278 ataques contra periodistas y la prensa.

"Cuando el presidente señala públicamente a periodistas y utiliza imágenes de violencia para referirse a quienes cuestionan su gestión, contribuye a generar un clima de intimidación que puede habilitar nuevas agresiones", explicó Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.

"Su investidura exige una responsabilidad reforzada: debe garantizar que la prensa pueda investigar e informar con libertad y seguridad. El hostigamiento desde el poder deteriora las condiciones del debate democrático y afecta el derecho de toda la sociedad a estar informada", señaló.