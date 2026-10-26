Donald Trump tampoco felicitó a Lula y sembró dudas sobre la transparencia en la elección
El mandatario estadounidense tildó los comicios de amañados y corruptos, alineándose con el tajante silencio diplomático de la Casa Rosada.
El escenario político regional sumó una nueva tensión diplomática luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pusiera en duda la transparencia de las elecciones en Brasil y evitara enviar sus felicitaciones a Luiz Inácio Lula da Silva tras su victoria sobre el candidato de derecha Flávio Bolsonaro. En declaraciones vertidas antes de abordar el avión presidencial para un acto de campaña en su país, el jefe de la Casa Blanca afirmó sin matices que los comicios "parecían muy corruptos" y se vieron como "otra elección amañada", cuestionando la extensión del horario de votación dispuesto durante la jornada electoral.
Mientras salía hacia un evento de campaña Donald Trump fue consultado sobre las elecciones en Brasil y sus respuestas fueron tajantes:
- “Yo no tomé partido, pero francamente pareció otra elección manipulada... se veía tan corrupta, tan terrible”, .
- “La imagen que dio es pésima. No apoyé a nadie ni respaldé nada. Pero vi las elecciones y parecían muy, muy corruptas”.
Preguntado sobre si espera hacer algo al respecto, Trump respondió: “Bueno, yo no gobierno Brasil, gobierno Estados Unidos, Me gusta Lula, nos llevamos bien, pero creo que las elecciones dieron una imagen muy mala”.
Esta postura de la administración norteamericana reaviva las líneas de fractura ideológica en el continente y encuentra un claro correlato en la diplomacia del Gobierno argentino. En una sintonía tácita de distancia hacia los resultados brasileños, el presidente Javier Milei se diferenció de los líderes de la región y optó por mantener un estricto silencio, evitando hasta el momento enviar un saludo protocolar o una felicitación institucional al líder del Partido de los Trabajadores por su triunfo, marcando así una distancia geopolítica constante con el principal socio comercial del país en la región.
Alineamiento internacional y repercusiones en el mercado
La coincidencia discursiva entre Washington y Buenos Aires expone la consolidación de un bloque ideológico firme frente a la continuidad de Lula da Silva en el poder, distanciándose del reconocimiento diplomático inmediato que el mandatario brasileño cosechó por parte de otros líderes de la comunidad internacional. Para la conducción de la Casa Rosada, la omisión del saludo oficial no representa una falta menor en el protocolo, sino una respuesta coherente con su doctrina de relaciones exteriores, donde se prioriza la alianza estratégica con potencias afines y se cuestiona el vínculo con gobiernos de tinte progresista.
Mientras los mercados financieros reaccionaron con caídas superiores al 15 por ciento en la Bolsa de San Paulo y una marcada depreciación del real frente al dólar, la postura adoptada por Trump y Milei anticipa una etapa de alta fricción bilateral. Las sombras arrojadas sobre la legitimidad del proceso electoral por parte de la potencia norteamericana, sumadas a la reticencia diplomática de la Argentina, plantean un horizonte de relaciones complejas en Sudamérica, donde la afinidad ideológica vuelve a imponerse por sobre la habitual cooperación pragmática entre países vecinos.
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