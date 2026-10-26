Donald Trump tampoco felicitó a Lula y sembró dudas sobre la transparencia en la elección

Esta postura de la administración norteamericana reaviva las líneas de fractura ideológica en el continente y encuentra un claro correlato en la diplomacia del Gobierno argentino. En una sintonía tácita de distancia hacia los resultados brasileños, el presidente Javier Milei se diferenció de los líderes de la región y optó por mantener un estricto silencio, evitando hasta el momento enviar un saludo protocolar o una felicitación institucional al líder del Partido de los Trabajadores por su triunfo, marcando así una distancia geopolítica constante con el principal socio comercial del país en la región.

Alineamiento internacional y repercusiones en el mercado

La coincidencia discursiva entre Washington y Buenos Aires expone la consolidación de un bloque ideológico firme frente a la continuidad de Lula da Silva en el poder, distanciándose del reconocimiento diplomático inmediato que el mandatario brasileño cosechó por parte de otros líderes de la comunidad internacional. Para la conducción de la Casa Rosada, la omisión del saludo oficial no representa una falta menor en el protocolo, sino una respuesta coherente con su doctrina de relaciones exteriores, donde se prioriza la alianza estratégica con potencias afines y se cuestiona el vínculo con gobiernos de tinte progresista.

Mientras los mercados financieros reaccionaron con caídas superiores al 15 por ciento en la Bolsa de San Paulo y una marcada depreciación del real frente al dólar, la postura adoptada por Trump y Milei anticipa una etapa de alta fricción bilateral. Las sombras arrojadas sobre la legitimidad del proceso electoral por parte de la potencia norteamericana, sumadas a la reticencia diplomática de la Argentina, plantean un horizonte de relaciones complejas en Sudamérica, donde la afinidad ideológica vuelve a imponerse por sobre la habitual cooperación pragmática entre países vecinos.