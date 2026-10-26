Javier Milei encabezó una reunión de Gabinete en Casa Rosada y sigue sin reconocer el triunfo de Lula da Silva

Finalmente, en el plano legislativo, el presidente ratificó la importancia de avanzar con la ley de PCT (es el Tratado de Cooperación en materia de Patentes que reclama el gobierno de Estados Unidos), la reforma electoral y la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, entre otras iniciativas primordiales.

Del encuentro en Casa Rosada participaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el canciller, Pablo Quirno; el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques; el ministro de Economía, Luis Caputo; la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva; el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; el vocero presidencial, Adrián Ravier; la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, María Ibarzabal Murphy; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el presidente del Banco Central, Santiago Bausili; el asesor presidencial, Santiago Caputo; y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández.

En otro orden, el Presidente analizó el contexto económico internacional y sus consecuencias sobre la Argentina. En particular, se refirió a la contracción de la oferta global derivada de los conflictos bélicos en Irán y Ucrania, el fuerte incremento del precio del petróleo y las presiones alcistas sobre los precios y las tasas de interés. Al respecto, explicó cómo este escenario repercute especialmente en las economías emergentes, entre ellas la argentina.

Finalmente, en el plano legislativo, el presidente ratificó la importancia de avanzar con la ley de PCT, la reforma electoral y la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, entre otras iniciativas primordiales.

Participaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el canciller, Pablo Quirno; el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques; el ministro de Economía, Luis Caputo; la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva; el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; el vocero presidencial, Adrián Ravier; la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, María Ibarzabal Murphy; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el presidente del Banco Central, Santiago Bausili; el asesor presidencial, Santiago Caputo; y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández.