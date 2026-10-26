Javier Milei encabezó una reunión de Gabinete en Casa Rosada y sigue sin reconocer el triunfo de Lula da Silva
El presidente Javier Milei y todos su gobierno mantiene un férreo mutismo tras la reelección de Luiz Inácio Lula da Silva al frente del Eejecutivo de Brasil.
Javier Milei encabezó este lunes una nueva reunión de Gabinete en Casa Rosada en medio del mutismo que atraviesa a todo su gobierno en torno a la reelección de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil. “No vamos a corrernos ni un milímetro de las ideas de la libertad”, sostuvo el mandatario a su equipo. Asimismo, afirmó que “cambiar el rumbo para ganar elecciones es inmoral, injusto, un error técnico y una grave afrenta a la credibilidad y reputación que se creó en estos años”. Y agregó que “no se hace grande a la Argentina nuevamente con la trampa o la viveza criolla
En esa misma línea, el mandatario libertario aseguró que “por primera vez los argentinos tendrán la posibilidad de elegir entre el partido de la libertad y la prosperidad versus el partido del Estado con todo su pasado por delante”.
Milei sigue sin reconocer el triunfo de Lula a quien atacó públicamente en reiteradas oportunidades al punto que provocó el retiro del embajador y el deterioro del vínculo diplomático hasta reducirlo a su mínima expresión con el principal socio comercial de la Argentina.
El encuentro en Casa Rosada llegó así después de una elección que alteró las expectativas de La Libertad Avanza que daba por descontado el tirunfo del ultraderechista Flávio Bolsonaro. En el Gobierno conviven distintas lecturas sobre el triunfo del líder del Partido de los Trabajadores (PT). Mientras algunos funcionarios consideran que el resultado puede fortalecer el vínculo directo de Milei con Donald Trump, otros advierten que la derrota del candidato de la derecha brasileña podría darle impulso al peronismo argentino de cara a las elecciones presidenciales de 2027.
El domingo, mientras seguía el desarrollo del balotaje desde la Quinta de Olivos, Milei compartió publicaciones que ponían en duda la transparencia de los comicios y denunciaban supuestas irregularidades vinculadas con la extensión del horario de votación. Tras conocerse el resultado, no publicó un saludo al presidente electo.
Finalmente, en el plano legislativo, el presidente ratificó la importancia de avanzar con la ley de PCT (es el Tratado de Cooperación en materia de Patentes que reclama el gobierno de Estados Unidos), la reforma electoral y la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, entre otras iniciativas primordiales.
Del encuentro en Casa Rosada participaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el canciller, Pablo Quirno; el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques; el ministro de Economía, Luis Caputo; la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva; el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; el vocero presidencial, Adrián Ravier; la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, María Ibarzabal Murphy; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el presidente del Banco Central, Santiago Bausili; el asesor presidencial, Santiago Caputo; y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández.
En otro orden, el Presidente analizó el contexto económico internacional y sus consecuencias sobre la Argentina. En particular, se refirió a la contracción de la oferta global derivada de los conflictos bélicos en Irán y Ucrania, el fuerte incremento del precio del petróleo y las presiones alcistas sobre los precios y las tasas de interés. Al respecto, explicó cómo este escenario repercute especialmente en las economías emergentes, entre ellas la argentina.
Finalmente, en el plano legislativo, el presidente ratificó la importancia de avanzar con la ley de PCT, la reforma electoral y la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, entre otras iniciativas primordiales.
Participaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el canciller, Pablo Quirno; el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques; el ministro de Economía, Luis Caputo; la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva; el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; el vocero presidencial, Adrián Ravier; la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, María Ibarzabal Murphy; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el presidente del Banco Central, Santiago Bausili; el asesor presidencial, Santiago Caputo; y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández.
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