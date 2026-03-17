Las principales frases de Cristina Kirchner en Comodoro Py: "Me puedo morir presa con este Poder Judicial"

Recuerda los diálogos entre Stornelli y D’Alessio y los distintos hechos que se investigaron en ese expediente, que fue el “origen del armado de los Cuadernos’”, explicó.

Denunció nuevamente una persecución. “Ahora soy la jefa de la asociación ilícita junto a empresarios, ¿en serio? Tienen derecho a perseguir. Sean más coherentes a la hora de perseguir”

El propio presidente anunció que iba a ser condenada, remarcó en su declaración Cristina, en relación al discurso de Javier Milei en la apertura de las sesiones legislativas.

Las principales frases de Cristina Kirchner en Comodoro Py