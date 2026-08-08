El presidente del Banco del Chaco fue internado con pronóstico reservado tras un grave accidente
El funcionario de 57 años sufrió traumatismo de cráneo y tórax tras un choque en la ruta 89. Fue derivado a Resistencia y permanece en observación con diagnóstico reservado.
El presidente del Banco del Chaco, Livio Gutiérrez, de 57 años, sufrió heridas de gravedad la noche del viernes al protagonizar un siniestro vial en la Ruta Nacional 89, frente a las instalaciones de A.C.A., en la zona de Fortín Las Chuñas.
El accidente, ocurrido cerca de las 21, involucró a tres vehículos y dejó varios heridos trasladados a centros asistenciales. Gutiérrez viajaba en una camioneta Volkswagen Amarok y presentó lesiones significativas producto del impacto.
El funcionario fue conducido en ambulancia a un centro médico en Presidencia Roque Sáenz Peña debido a la urgencia de su cuadro. Posteriormente, se determinó su derivación al Hospital Perrando de Resistencia, donde se le realizaron estudios complementarios.
El parte médico confirmó que padece traumatismo de cráneo y traumatismo cerrado de tórax. Si bien el diagnóstico es de pronóstico reservado y continuará con atención especializada, fuentes locales indicaron que se mantenía consciente y reconocía a algunas personas de su entorno.
Las autoridades investigan las circunstancias exactas del choque. Personal policial y de emergencia trabajó en el lugar, y el tránsito fue restringido para facilitar las tareas de auxilio y peritaje.
Los otros involucrados fueron M. G. F. (29 años), conductor de otra Amarok con lesiones leves, y los ocupantes de un Volkswagen Gol Power: J.N.C. (16) y C. R. (33), ambos con heridas menores atendidas en el hospital local.
Según consignó el medio Diario Chaco, fue allí donde se definió su traslado hacia el Hospital Perrando, en Resistencia. El parte médico posterior confirmó que el funcionario presentaba traumatismo de cráneo y traumatismo cerrado de tórax. Aunque el diagnóstico es de pronóstico reservado y Gutiérrez continuará bajo atención médica especializada, el medio local indicó que se encontraba consciente y era capaz de reconocer a algunas de las personas que se encontraban con él. Hasta el momento, las circunstancias exactas en las que se produjo el choque son investigadas por las autoridades.
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