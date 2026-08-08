El presidente del Banco del Chaco fue internado con pronóstico reservado tras un grave accidente

Los otros involucrados fueron M. G. F. (29 años), conductor de otra Amarok con lesiones leves, y los ocupantes de un Volkswagen Gol Power: J.N.C. (16) y C. R. (33), ambos con heridas menores atendidas en el hospital local.

Según consignó el medio Diario Chaco, fue allí donde se definió su traslado hacia el Hospital Perrando, en Resistencia. El parte médico posterior confirmó que el funcionario presentaba traumatismo de cráneo y traumatismo cerrado de tórax. Aunque el diagnóstico es de pronóstico reservado y Gutiérrez continuará bajo atención médica especializada, el medio local indicó que se encontraba consciente y era capaz de reconocer a algunas de las personas que se encontraban con él. Hasta el momento, las circunstancias exactas en las que se produjo el choque son investigadas por las autoridades.