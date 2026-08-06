Patricia Bullrich se despegó de las agresiones de Milei a Lula: "El vocabulario hay que cuidarlo"
No obstante, la senadora libertaria defendió la posibilidad del Presidente de brindar su respaldo a Flávio Bolsonaro en el marco de la campaña electoral que se desarrolla en Brasil.
Patricia Bullrich salió a defender a Javier Milei luego de que en el Senado se cuestionara al Presidente por los agravios que profirió contra su par del Brasil, en el marco de la visita que realizara al país vecino para respaldar al candidato opositor Flávio Bolsonaro.
Durante la sesión de este jueves, fue el presidente del bloque Justicialista, José Mayans, quien cuestionó a Milei por sus "expresiones ofensivas" contra Luiz Inácio Lula Da Silva, a quien el jefe de Estado había calificado como “ladrón” y “corrupto” estando en tierra brasileña, expresiones que ratificó una vez de regreso en Buenos Aires.
“Somos parte del Mercosur, es serio el tema de las relaciones internacionales y es preocupante por cómo puede terminar”, indicó Mayans, señalando que “nuestro bloque no comparte las declaraciones del Presidente y pide disculpas al presidente de Brasil”, por lo que consideró un hecho “gravísimo”.
Luego de esos cuestionamientos, Bullrich, en tanto titular del bloque de La Libertad Avanza (LLA), pidió la palabra para defender a Milei. “Nosotros creemos que la República Argentina ha sido siempre respetuosa de Brasil", afirmó.
Ponderó positivamente "la actitud" de prudente silencio que tuvo el gobierno anarcocapitalista cuando Lula visitó a Cristina Fernández de Kirchner en el domicilio donde cumple prisión domiciliaria al advertir que “no hubo una sola alusión a esa situación".
Para defender la visita y el respaldo de Milei a Bolsonaro en el marco de la campaña electoral que se lleva adelante en Brasil, Bullrich repasó las ocasiones en las que Lula expresó públicamente su apoyo a candidatos de la región, mencionando a Luis Arce en Bolivia, Gabriel Boric en Chile, Gustavo Petro en Colombia y Yamandú Orsi en Uruguay.
También nombró a Sergio Massa: “Cuando fue la elección del 2023, en las PASO quedaron cuatro candidatos. Lula recibió en la puerta del Planalto a Massa y le dijo que esperaba que fuera el próximo presidente de la Argentina", rememoró.
Luego cuestionó la “doble vara” a la hora de juzgar los movimientos políticos de cada mandatario al señalar que “cuando nuestro Presidente va a Brasil a apoyar a quien cree que tiene que apoyar, ¿es considerado una intromisión? Y cuando Lula apoya a Arce, a Petro, a Boric, a Orsi y a Massa en nuestro país, ¿no es considerado una intromisión?”
Y recordó: “La Justicia le dio la posibilidad de ver a CFK en su domicilio de presidiaria. No pasó lo mismo con el Presidente, que pidió ver a (Jair) Bolsonaro y no lo dejaron. Respetemos que la Argentina no sea tratada como un país de segunda, como si Brasil estuviese en condiciones de hacer cosas que no puede hacer", protestó.
En cuanto a las agresiones verbales proferidas por Milei contra Lula, la titular de la bancada oficialista quiso diferenciarse en cierta manera al señalar que “yo tengo mis razones para pensar que el vocabulario siempre hay que cuidarlo".
Finalmente, y ante la represalia diplomática tomada por el gobierno brasileño, Bullrich solicitó: "Le pido a Brasil y a Lula que vuelva el embajador (Julio) Bitelli a la Argentina. Nosotros queremos que se separe la política de las relaciones institucionales estratégicas que Argentina y Brasil han mantenido siempre".
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