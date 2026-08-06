Patricia Bullrich se despegó de las agresiones de Milei a Lula: "El vocabulario hay que cuidarlo"

Para defender la visita y el respaldo de Milei a Bolsonaro en el marco de la campaña electoral que se lleva adelante en Brasil, Bullrich repasó las ocasiones en las que Lula expresó públicamente su apoyo a candidatos de la región, mencionando a Luis Arce en Bolivia, Gabriel Boric en Chile, Gustavo Petro en Colombia y Yamandú Orsi en Uruguay.

También nombró a Sergio Massa: “Cuando fue la elección del 2023, en las PASO quedaron cuatro candidatos. Lula recibió en la puerta del Planalto a Massa y le dijo que esperaba que fuera el próximo presidente de la Argentina", rememoró.

Luego cuestionó la “doble vara” a la hora de juzgar los movimientos políticos de cada mandatario al señalar que “cuando nuestro Presidente va a Brasil a apoyar a quien cree que tiene que apoyar, ¿es considerado una intromisión? Y cuando Lula apoya a Arce, a Petro, a Boric, a Orsi y a Massa en nuestro país, ¿no es considerado una intromisión?”

La visita de Lula a Cristina en San José 1111.

Y recordó: “La Justicia le dio la posibilidad de ver a CFK en su domicilio de presidiaria. No pasó lo mismo con el Presidente, que pidió ver a (Jair) Bolsonaro y no lo dejaron. Respetemos que la Argentina no sea tratada como un país de segunda, como si Brasil estuviese en condiciones de hacer cosas que no puede hacer", protestó.

En cuanto a las agresiones verbales proferidas por Milei contra Lula, la titular de la bancada oficialista quiso diferenciarse en cierta manera al señalar que “yo tengo mis razones para pensar que el vocabulario siempre hay que cuidarlo".

Finalmente, y ante la represalia diplomática tomada por el gobierno brasileño, Bullrich solicitó: "Le pido a Brasil y a Lula que vuelva el embajador (Julio) Bitelli a la Argentina. Nosotros queremos que se separe la política de las relaciones institucionales estratégicas que Argentina y Brasil han mantenido siempre".