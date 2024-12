Las respuestas de Rodríguez Larreta a Patricia Bullrich por la fuga de presos: "Disfrutá en Disney y no te enojes con la verdad"

Además, agregó: "El Tribunal Superior de la Ciudad tienen que completar la autonomía, administrarán las fuerzas y deben liberar a los policías de esta tarea". Para cerrar, la funcionaria libertaria sumó: "No vale políticos lavándose las manos y hacer la fácil de tirarle todo a la Policía. El hecho de haber abandonado la construcción de una cárcel, generó un conjunto de presos en comisarías, esto viene de la gestión de Larreta", remató Bullrich en declaraciones a Radio Rivadavia.

La respuesta de Horacio Rodríguez Larreta

Horacio Rodríguez Larreta eligió su cuenta en la red social X para contestarle a Patricia Bullrich y publicó dos mensajes muy contundentes. Primero le expresó: "Lo que decís es MENTIRA. Lo tuyo es desinformación a los ciudadanos", afirma y asegura que la construcción de la cárcel a la que hizo referencia la ministra de Seguridad es su responsabilidad.

"La cárcel de la que hablás es y siempre fue responsabilidad del Gobierno Nacional. Hace más de un año, es responsabilidad tuya y no pusiste ni un ladrillo", señala Larreta. Explica que es una cárcel es federal para presos por delitos federales.

"La cárcel no se terminó porque el gobierno Nacional, en ese momento A. Fernández, nunca ratificó el convenio que se había firmado entre la Ciudad y la Nación (durante el Gobierno de M. Macri), y no puso los fondos. Hace más de un año que es responsabilidad de Milei y tuya, y la cárcel sigue sin terminarse", terminó.

La cosa no quedó ahí. Larreta compartió un video de Patricia durante la campaña electoral de 2023 hablando mal de Javier Milei. "Patricia, disfrutá en Disney y no te enojes con la verdad, que “lo que no tiene es remedio”, como canta Serrat. ¿Y si en lugar de insultar terminás la cárcel de una buena vez, que es tu responsabilidad? Eso es lo que los argentinos necesitan. Yo sé que gestionar no es fácil. Pero si dejas de inventar enemigos y de saltar del barco cada vez que las cosas se ponen difíciles, tal vez puedas hacer tu trabajo. Pensalo", expresó el ex Jefe de Gobierno porteño y cerró: " Con vos, todo es posible, menos la coherencia".

PATRICIA, NO MIENTAS. La cárcel de la que hablás es y siempre fue responsabilidad del Gobierno Nacional. Hace más de un año, es responsabilidad tuya y no pusiste ni un ladrillo.

Lo que decís es MENTIRA. Lo tuyo es desinformación a los ciudadanos.

La cárcel que se está… — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) December 28, 2024



Lo que decís es MENTIRA. Lo tuyo es desinformación a los ciudadanos.



La cárcel que se está… — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) December 28, 2024

Patricia, disfrutá en Disney y no te enojes con la verdad, que "lo que no tiene es remedio", como canta Serrat. ¿Y si en lugar de insultar terminás la cárcel de una buena vez, que es tu responsabilidad? Eso es lo que los argentinos necesitan. Yo sé que gestionar no es fácil. Pero… — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) December 29, 2024