Quiénes participaron de la mesa política y qué proyectos integran el temario

La cumbre oficialista, que comenzó con más de media hora de demora porque varios funcionarios acompañaron al presidente Javier Milei en su bilateral con el mandatario de Polonia, Karol Nawrocki, reunió a la cúpula de gestión y legislativa: el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el asesor presidencial Santiago Caputo; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo "Lule" Menem; el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt; el secretario de Comunicación, Fabián Fernández; y la jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich.