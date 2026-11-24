El Gobierno llamará a sesiones extraordinarias hasta fin de año para tratar reforma electoral y Presupuesto
La mesa política del Gobierno definió que el temario incluya la Carta Orgánica del Banco Central, el Súper RIGI y el acuerdo comercial con Estados Unidos.
El Gobierno nacional confirmó este martes la convocatoria a sesiones extraordinarias en el Congreso de la Nación durante todo diciembre, una decisión tomada en la reunión de la mesa política de La Libertad Avanza encabezada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en Casa Rosada.
Según trascendió tras el encuentro —que se extendió por casi dos horas en las oficinas del ex Ministerio del Interior—, el Poder Ejecutivo formalizará el llamado este mismo viernes mediante decreto, poniendo en el centro de la escena parlamentaria la reforma electoral (con la eliminación de las PASO) y la aprobación del Presupuesto 2027.
Quiénes participaron de la mesa política y qué proyectos integran el temario
La cumbre oficialista, que comenzó con más de media hora de demora porque varios funcionarios acompañaron al presidente Javier Milei en su bilateral con el mandatario de Polonia, Karol Nawrocki, reunió a la cúpula de gestión y legislativa: el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el asesor presidencial Santiago Caputo; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo "Lule" Menem; el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt; el secretario de Comunicación, Fabián Fernández; y la jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich.
Además de la reforma electoral y la ley de gastos y recursos para el próximo año, el Ejecutivo incorporará una batería de iniciativas clave al período de sesiones extraordinarias:
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Reforma electoral y eliminación de las PASO: constituye la principal apuesta política del oficialismo y comenzará a debatirse este mismo jueves en el Senado.
Presupuesto 2027 y Carta Orgánica del Banco Central: el Gobierno busca destrabar la sanción del Presupuesto y retomar en Diputados el tratamiento de la reforma de la Carta Orgánica del BCRA —que ya cuenta con media sanción de la Cámara alta— tras el traspié legislativo sufrido la semana pasada.
Súper RIGI, Malvinas y acuerdo con Estados Unidos: el paquete de diciembre sumará el denominado Súper RIGI, el Acuerdo sobre Comercio e Inversiones Recíprocos con Estados Unidos y la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, vinculada con la cuestión Malvinas.
Una semana clave en el Senado antes del arranque de las extraordinarias
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La definición de la estrategia para diciembre se produce en la antesala de una agenda parlamentaria cargada durante los últimos días del período ordinario en la Cámara alta:
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El debut de Santilli en el Senado: este miércoles, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, brindará su primer informe de gestión ante los senadores, instancia en la que deberá responder más de 1.200 preguntas presentadas por los distintos bloques opositores y dialoguistas.
Dictamen por la Ley de Ludopatía: en paralelo, también este miércoles continuará en comisiones del Senado el debate en torno a la Ley de Ludopatía, donde el bloque conducido por Patricia Bullrich buscará avanzar con un dictamen propio antes del inicio formal de las sesiones extraordinarias.
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