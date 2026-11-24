En cuanto a los gastos propios de la Secretaría General de la Presidencia, el mayor desembolso correspondió a Nueva York, entre el 21 y el 24 de septiembre, con $81.037.473, donde Milei habló ante la 81° Asamblea General de la ONU, participó del "Shield of the Americas", disertó en el Club Económico de Nueva York, recibió el premio "Ohev Yisrael" en la Yeshiva Darchei Torah, visitó la tumba del Rebe de Lubavitch, se alojó en el hotel The Langham y mantuvo reuniones con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, el empresario Ricardo Salinas y el economista Xavier Sala i Martin.

París, entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre, concentró $40.800.903 en gastos de Presidencia y reunió la comitiva más numerosa del período, integrada por Santilli, el canciller Pablo Quirno, Luis Caputo, Juan Bautista Mahiques, Federico Sturzenegger, Karina Milei, Fabián Fernández, José Luis Daza y el presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili. En el marco de la Semana Argentina en París, Milei se reunió con Emmanuel Macron en el Palacio del Elíseo y con empresarios como Bernard Arnault y Patrick Pouyanné, recibió la distinción del Paris Economic Forum y cerró la agenda con una visita oficial a la Torre Eiffel.

Madrid registró dos visitas: en junio, junto a Quirno y Sandra Pettovello, recibió la Medalla de Honor de la Universidad CEU San Pablo y se reunió con Santiago Abascal ($19.239.406); en octubre, junto a Quirno y el vocero Adrián Ravier, abrió la Conferencia Anual de Economía Austríaca de la Universidad Rey Juan Carlos y se reunió con Isabel Díaz Ayuso ($36.750.829).

Agenda internacional, países anfitriones y lo que no se informó

La agenda del período también incluyó la disertación en el Instituto Milken en Los Ángeles en mayo ($26.119.600) y el premio recibido de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Washington en octubre ($27.504.384). En cuatro viajes el alojamiento quedó a cargo del país anfitrión: en Israel, en abril, el hotel Waldorf Astoria de Jerusalén fue cortesía del Estado israelí —donde recibió la Medalla Presidencial de Honor y un doctorado honoris causa de la Universidad Bar-Ilan ($13.875.846)—, mientras que en Lima y en Quito los hoteles corrieron por cuenta de Perú y Ecuador. El gasto más bajo registrado en Presidencia fue en San Pablo ($1.717.503), donde el mandatario participó del acto de oficialización de la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro.

A lo largo del tramo informado, el recorrido sumó doctorados honoris causa en Israel, Perú y Colombia, medallas en Israel y Madrid, la Orden de Ipiranga en Brasil y premios en Nueva York, París y Washington, en giras que el Gobierno encuadró como visitas de Estado u oficiales.

Por otra parte, la Casa Militar no detalló los gastos de seguridad y apoyo al ampararse en la Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública bajo el argumento de que su difusión podría comprometer la vida o la seguridad de las personas, y tampoco se consignaron eventuales reintegros al Estado ni viáticos abonados por otros ministerios.