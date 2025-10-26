Le gritaron "ladrón" a Federico Sturzenegger antes de votar: ¿cómo reaccionó?
El ministro de Desregulación del Estado emitió su voto en una escuela del barrio porteño de Barracas.
El ministro Federico Sturzenegger habló con la prensa tras emitir su voto este domingo en una escuela del barrio porteño de Barracas y destacó la normalidad con la que se desarrolla las elecciones legislativas en todo el país.
“Me parece que se está desarrollando todo con total normalidad. Es un día que se celebra, tengo 59 años, cumplí 18 en el año '83, así que viví toda mi adolescencia en un país donde no se podía votar. Venir a votar es como un día de celebración y creo que lo es para todos los argentinos”, expresó, al dialogar con la prensa en la puerta de la Escuela República de Bolivia.
En este contexto, el funcionario señaló que aún no había tenido contacto con el presidente y en cuanto a posibles cambios en el Gabinete dijo: "No te puedo decir nada, esa es una decisión que irá tomando Javier Milei cuando lo considere oportuno".
"La verdad es que vivimos unos meses bastantes intensos. Hoy se va a despejar el panorama y esperamos mayor tranquilidad y que Argentina pueda volver a retomar el sendero que tuvimos entre abril del '24 y mayo del '25, donde la economía creció", destacó.
En medio de las declaraciones, un hombre que pasaba por el lugar lo increpó a los gritos: "¡Ladrón, tres veces fracasaste!".
Antes de retirarse, Federico Sturzenegger señaló: "A partir de mañana empieza una nueva etapa. Las elecciones siempre generan algún tipo de ansiedad, pero es parte del proceso".
Cuándo estarán los primeros resultados de las elecciones legislativas 2025
Los primeros resultados de las elecciones legislativas 2025 se conocerán a partir de las 21 horas del domingo 26 de octubre, tres horas después del cierre de los comicios.
La ley exige esperar hasta las 21. Es que el artículo 233 del Código Electoral establece que "los resultados parciales del escrutinio provisorio de la elección podrán comenzar a difundirse transcurridas las tres horas del cierre del comicios" y que el Instituto de Gestión Electoral (IGE) "publicará los resultados provisorios en un sitio web oficial destinado al efecto, el cual deberá estar sujeto a actualización continua y permanente".
Qué se vota el domingo en las elecciones legislativas
En el marco del calendario electoral de este año, el próximo domingo 26 de octubre se llevan a cabo las elecciones legislativas a nivel nacional, donde los argentinos deberán elegir 127 diputados y 24 senadores para el Congreso de la Nación, en una contienda electoral signada por el escándalo de José Luis Espert y su renuncia a la candidatura de La Libertad Avanza (LLA).
Se trata de una renovación de la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado, que de luego de un año de elecciones desdobladas en varios distritos, con resultados diversos para el gobierno de Javier Milei.
La Cámara de Diputados está integrada por 257 legisladores y, cada dos años, deben renovarse la mitad de las bancas. Por este motivo, en las elecciones de octubre los argentinos elegirán a 127 diputados nuevos. Cada legislador dura cuatro años en su cargo.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario