Federico Sturzenegger, crítico por la falta de exportaciones mineras: "Somos unos pelo..."

61° #ColoquioIDEA - Día 3 - La visión del Ministro de Desregulación y Transformación del Estado

En ese sentido, el ministro recordó que para que todo funcione deben cumplirse con dos requisitos económicos básicos para que el país se estabilice: “Si Argentina tiene equilibrio fiscal y derechos de propiedad van a venir las inversiones mineras”, indicó destacando además el desarrollo que esto producirá en varios sectores de la economía.

Aclaró que todo dependerá del funcionamiento correcto de la líneas de trenes en el país. “El desarrollo de la actividad minera viene con el desarrollo de la infraestructura privada en transporte. De acá a un año vamos a ver las inversiones. Se va a poner el orden toda la red ferroviaria”, adelantó y reflexionó: “Piensen todo lo que va a pasar en las economías regionales”.

Por otro lado, al disertar durante la tercera jornada del 61° Coloquio de IDEA que se desarrolla este viernes en Mar del Plata, Sturzenegger reiteró que en el mediano plazo Argentina será uno de los países con la energía más barata del mundo, lo cual le dará una ventaja competitiva significativa.