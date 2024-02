Ley Ómnibus: Leandro Santoro cuestionó a Clarín por negociación de artículos

Al comenzar la sesión cerca de las 10 de la mañana, el jefe de la bancada de Unión por la Patria, Germán Martínez, denunció que el dictamen de mayoría no estaba, por lo que solicitó que el proyecto volviera a comisiones, porque de esa manera no se podía debatir. Esto no tuvo lugar y fue Miguel Ángel Pichetto, quien blanqueó que el oficialismo prometió que el texto final iba a estar a las 16, y que lo hicieron para darle "agilidad al tratamiento de este largo proyecto de ley".