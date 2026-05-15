Denuncian que sátrapa adopta gatos para torturarlos, matarlos y cocinarlos para personas en situación de calle

gatos recoleta Las denuncias revelan la existencia de al menos 16 gatos muertos y una posible monetización de videos en la deep web con imágenes de torturas.

Testigos también afirmaron que Adriel preparaba croquetas de carne y las repartía en parroquias y entre personas vulnerables.

Uno de los episodios que forman parte de la causa ocurrió el 16 de enero y corresponde a un gato llamado Charly, de nueve meses. De acuerdo con la denuncia, el acusado había conocido a una mujer en una iglesia del barrio y, luego de ganarse su confianza, fue contratado por ella como niñero.

“Ese día fue a cuidar al hijo de la mujer, un menor. En ausencia de la madre, estaba el gato Charly. Lo torturó, lo golpeó, lo metió en una bolsa y terminó falleciendo con un cuadro de asfixia”, denunció el abogado Barrocco en diálogo con TN.

La querella también aseguró que el hijo de la mujer intentó intervenir durante el ataque. “El nene quiso intervenir y él lo amenazó pellizcándolo. Es el primero de los casos que tenemos denunciados”, indicó.

Después de ese hecho continuaron apareciendo nuevos casos. “También mató a Rubio y luego, el 25 de febrero, asesinó a dos gatos más, incluida una mamá con cinco bebés”, agregó.

Gabriela, una de las denunciantes, contó: “En mi caso, era una gata con sus bebés. Él se ofreció como tránsito y cumplía los requisitos. Cuando llegué a casa, ya me había mandado una foto de la gata muerta. No me cierra que se haya muerto de repente. Los bebés también murieron después”.

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La denunciante dio más detalles sobre cómo era el modus operandi del acusado: “Buscaba a sus víctimas, entre ellas rescatistas que pedían tránsitos (...) sus víctimas eran gatitos chiquitos, mamás con bebés, hasta llegó a pedir gatitos recién nacidos, estaba desesperado por transitar o adoptar”.

En la publicación la usuaria indicó que el hombre tenía todo planeado e incluso coordinaba los horarios en los que recibía a los animales para que las rescatistas no se crucen entre ellas y sospechen de la situación.