Leandro Santoro se desmarcó de Alberto Fernández tras la denuncia de Fabiola Yañez

Además, el legislador peronista aseguró: "En los chats de la secretaria (María Cantero) no estoy mencionado porque ni siquiera tenía su celular". Santoro tomó distancia del expresidente y brindó detalles sobre su vínculo con él: "La relación con Alberto se había enfriado desde el 2022 y por motivos políticos, no por esto. Yo había hecho algunos planteos que a él no le habían gustado. Hice una diferencia sobre cómo se había manejado la coparticipación de la Ciudad, que para mí estaba mal... Venía planteando diferencias políticas", argumentó.