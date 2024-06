Edgardo Kueider justificó su voto a favor de la Ley Bases: "Antes de ser peronista, soy..."

Por esta razón, ambos legisladores fueron profundamente criticados por los adherentes al peronismo, tras lo cual Kueider decidió salir a defenderse en sus redes sociales: "Soy peronista, pero antes que eso, soy entrerriano y quiero lo mejor para la provincia que represento. Por eso apoyé la Ley del gobierno nacional - en general - con modificaciones y exclusiones en todos sus capítulos, que logramos a través del diálogo", comenzó indicando.

Seguidamente, se justificó sosteniendo que "ninguno de los temas que componían las consignas de un sector que desde hace años alimenta la lógica de amigo-enemigo fueron incluidos en el texto", al mismo tiempo que aclaró: "Y los que quedaron, los voté en contra".

Para clarificar, detalló que votó en contra "del RIGI, de ganancias y bienes personales", al igual que se opuso "al cierre de los organismos de ciencia, tecnología y la cultura, la privatización de Aerolíneas Argentinas y los medios públicos".

Además, Kueider remarcó que fue eliminado "el capítulo previsional", de la misma manera que se modificaron "muchos otros artículos" que él consideraba "nocivos".

El extenso hilo publicado por el senador continuó con críticas al kirchnerismo: "Pensar diferente, disentir, consensuar, son palabras que hace rato no existen en el vocabulario del sector político del que me alejé hace casi dos años creando un bloque aparte", en referencia a Unidad Federal.

"Discutir y mejorar proyectos de ley con todos los sectores es la función institucional que tiene un legislador. Es la vocación que debe recuperar el peronismo para volver a representar a la sociedad", destacó.

Y agregó: "Ahora que el Presidente tiene su ley (no la que realmente quería), no podrá decir que el Congreso no le permite gobernar", al mismo tiempo que indicó que Milei ahora "deberá asumir la responsabilidad por sus propios erroreso aciertos".

"La Patria es la gente, es a ellos a quien debo mi lealtad, siempre", culminó.

