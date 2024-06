El Senado aprobó la Ley Bases en general

Live Blog Post

Martín Lousteau votará en contra de la Ley Bases

El senador y presidente de la Unión Cívica Radical (UCR), Martín Lousteau anunció que votará en contra de la Ley Bases que debate el Senado en el Congreso de la Nación. “Este proyecto tiene muchos más vicios que virtudes”, sostuvo al justificar su postura.

Lousteau fue uno de los protagonistas en la previa al tratamiento de la Ley Bases que se lleva a cabo este miércoles con varias idas y vueltas respecto a su presentación en el Congreso. Finalmente resultó ser uno de los senadores que garantizó el quórum para su debate.

Sin embargo, anticipó que no acompañará la aprobación de la nueva norma: “Yo voy a votar en contra de la Ley Bases como está. Creo que hay muchas cosas por corregir y modificar de esta ley. Por eso presentamos un dictamen alternativo, a pesar de que los funcionarios decían que hacían a propósito las cosas para no poder trabajarlas, nosotros presentamos un dictamen alternativo que tiene 100 páginas”, expresó el senador de la UCR.

Y agregó: “Es verdad que queremos un Estado más eficaz, un Estado más chico, pero que sea más sensible y más justo. Gestionar mejor no es apagar el Estado. Todos coincidimos en que Argentina necesita desburocratizar pero eso no es romperlo todo, no es dejar de gestionar el Estado”.

