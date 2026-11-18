Además de eliminar las PASO, qué más quiere el Gobierno con la reforma electoral
El proyecto oficialista obtuvo dictamen de comisión en el Senado y será tratado la semana próxima en el recinto. Qué implica su aprobación para el ciudadano de a pie.
Como ya se informó, el oficialismo logró este miércoles dictamen a favor del proyecto de ley que suspende las PASO en las elecciones del 2027, luego de que La Libertad Avanza (LLA) accediera a eliminar el artículo que incluía las listas colectoras a pedido de bloques aliados.
Ahora, el Senado podrá debatir el jueves de la próxima semana esta iniciativa que elimina las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, que es el principal objetivo de la reforma electoral impulsada por el Gobierno Nacional.
Pero además de evitar las PASO con la intención de atomizar a la oposición y evitar la candidatura eventual de contrincantes internos (como Patricia Bullrich), el oficialismo propone otras modificaciones a la ley electoral vigente, quizá de menor importancia pero con cierto impacto entre la ciudadanía.
La iniciativa anarcocapitalista plantea modificar el artículo 71 del Código Electoral Nacional, que actualmente establece diversas restricciones durante el desarrollo de las elecciones. De prosperar, comercios, espectáculos, eventos culturales y reuniones sociales podrán desarrollarse sin las limitaciones durante la jornada electoral.
Fue la senadora Patricia Bullrich, jefa del bloque anarcocapitalista, quien, entre otras modificaciones, defendió que incluso se pueda vender y comprar bebidas alcohólicas cada domingo de elecciones, algo hasta ahora prohibido.
Consideró además que varias de las restricciones responden a una dinámica que perdió vigencia en la actualidad; por ejemplo, las limitaciones que pesan sobre los medios de comunicación durante la veda electoral.
El argumento oficial es que la expansión de las redes sociales y las plataformas digitales volvió difícil de aplicar un esquema diseñado para un escenario comunicacional muy diferente al actual.
Por otro lado, el texto conserva la pauta de publicidad electoral gratuita en radio y televisión, aunque con una reducción del 50% respecto del esquema vigente. Asimismo, mantiene el límite actual para los aportes privados a los partidos políticos y ratifica la incorporación del criterio conocido como Ficha Limpia, destinado a impedir candidaturas de personas con condenas confirmadas en segunda instancia.
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