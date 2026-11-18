Consideró además que varias de las restricciones responden a una dinámica que perdió vigencia en la actualidad; por ejemplo, las limitaciones que pesan sobre los medios de comunicación durante la veda electoral.

El argumento oficial es que la expansión de las redes sociales y las plataformas digitales volvió difícil de aplicar un esquema diseñado para un escenario comunicacional muy diferente al actual.

Por otro lado, el texto conserva la pauta de publicidad electoral gratuita en radio y televisión, aunque con una reducción del 50% respecto del esquema vigente. Asimismo, mantiene el límite actual para los aportes privados a los partidos políticos y ratifica la incorporación del criterio conocido como Ficha Limpia, destinado a impedir candidaturas de personas con condenas confirmadas en segunda instancia.