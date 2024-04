Ley Ómnibus: el Gobierno logró el dictamen y el proyecto será tratado el próximo lunes en el recinto

diputados ley omnibus.jpg

Por supuesto, la noticia de eximir a Banco Nación de ser privatizada se conoció mientras se desarrollaban las comisiones en el anexo C tiene como objetivo ablandar a la oposición para que la Ley avance, luego de su fracaso en el pasado mes de febrero. De hecho, el gobierno de Javier Milei sabía que algunos sectores de la Unión Cívica Radical (UCR) y de Hacemos Coalición Federal no estaban de acuerdo con autorizar la privatización parcial del Banco Nación, por lo que continuar con esa idea no garantizaba los votos para trasladar el proyecto al recinto.