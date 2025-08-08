Libertarios de Salta vuelven a ser noticia: concejal de LLA amenazó a periodista de radio
El hecho se produjo en las últimas horas, cuando el edil electo Rodrigo Quinteros irrumpió violentamente en una FM salteña donde también tiene un programa, que insultar a un conductor con la intención de provocar una reacción física violenta que no obtuvo.
La provincia de Salta vuelve a ser noticia y nuevamente por un escándalo protagonizado por el militante de La Libertad Avanza (LLA), concejal electo por ese partido. Esta vez, el protagonista fue Rodrigo Quinteros.
Pero no fue el primero, claro: el mes pasado, una militante del partido libertario salteño denunció al armador del espacio en esa provincia y concejal por la ciudad capital, Pablo Emanuel López, por acoso sexual y extorsión.
La joven que presentó ante la Justicia la grabación de las conversaciones que mantuvo con ese sujeto aseguró que el concejal le exigía el pago de $200 mil, de los $500 mil que recibía como salario en tanto convencional municipal, cargo que le había conseguido López.
De los audios se desprendía que la joven ya había cumplido en reiteradas oportunidades con el pago de ese "retorno" de la política pero que, ya cansada de darle casi la mitad de su sueldo, ahora se negaba a seguir haciéndolo.
Como "solución" al problema, el concejal libertario le propuso que le practique sexo oral y que, por cada vez que lo haga, le descontaría $10 mil pesos del aporte que mensualmente debía realizar al partido que a nivel nacional lidera Karina Milei. Finalmente, Pablo Emanuel Lopez fue destituido.
Un nuevo escándalo protagonizado por concejal de La Libertad Avanza
Ahora, el concejal electo por la ciudad de Salta, también asesor de La Libertad Avanza en el Congreso de la Nación, Rodrigo Quinteros, irrumpió en los estudios de la FM Infinito, durante el inicio del programa que conduce el periodista Daniel Murillo, a quien increpó de manera violenta.
Este jueves, Quinteros acudió a la radio salteña acompañado por la también concejal electa Florencia León y otros militantes libertarios, y entre gritos, insultos y provocaciones —lo llamó "cagón" y "pautero", y le pidió que "le pegue"—, el concejal buscó claramente una reacción agresiva por parte del periodista, pero no la obtuvo.
Este hecho, que quedó grabado por trabajadores de la emisora, se suma a una serie de ataques que vienen sufriendo trabajadores de la emisora, como Alexis Miranda, quien el jueves de la semana pasada encontró un paquete dirigido a Murillo que fue dejado en la radio, con mensajes amenazantes vinculados a la pauta, un consolador y un paquete de harina.
Según los trabajadores que se encontraban aquella la mañana, ningún externo ingresó al estudio, excepto los integrantes del programa ‘Tábula Rasa’, conducido por el propio Quinteros, a quien sindicaron como presunto autor del mensaje amenazante.
La escalada de violencia coincide con la difusión de graves denuncias internas en LLA, como la formulada por el jefe de ANSES de la localidad de Metán, Cristian Achaval, quien denunció el cobro de retornos dentro del espacio.
