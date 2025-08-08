Libertarios de Salta vuelven a ser noticia: concejal de LLA amenazó a periodista de radio

pablo lopez concejal acosador El concejal acosador Pablo Emanuel López (LLA).

Un nuevo escándalo protagonizado por concejal de La Libertad Avanza

Ahora, el concejal electo por la ciudad de Salta, también asesor de La Libertad Avanza en el Congreso de la Nación, Rodrigo Quinteros, irrumpió en los estudios de la FM Infinito, durante el inicio del programa que conduce el periodista Daniel Murillo, a quien increpó de manera violenta.

Este jueves, Quinteros acudió a la radio salteña acompañado por la también concejal electa Florencia León y otros militantes libertarios, y entre gritos, insultos y provocaciones —lo llamó "cagón" y "pautero", y le pidió que "le pegue"—, el concejal buscó claramente una reacción agresiva por parte del periodista, pero no la obtuvo.

Este hecho, que quedó grabado por trabajadores de la emisora, se suma a una serie de ataques que vienen sufriendo trabajadores de la emisora, como Alexis Miranda, quien el jueves de la semana pasada encontró un paquete dirigido a Murillo que fue dejado en la radio, con mensajes amenazantes vinculados a la pauta, un consolador y un paquete de harina.

Según los trabajadores que se encontraban aquella la mañana, ningún externo ingresó al estudio, excepto los integrantes del programa ‘Tábula Rasa’, conducido por el propio Quinteros, a quien sindicaron como presunto autor del mensaje amenazante.

La escalada de violencia coincide con la difusión de graves denuncias internas en LLA, como la formulada por el jefe de ANSES de la localidad de Metán, Cristian Achaval, quien denunció el cobro de retornos dentro del espacio.