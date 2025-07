Salta: ordenaron secuestrarle el celular a Pablo López, el concejal libertario denunciado por extorsión sexual

La repudiable conversación, en donde se lo acusa al exfuncionario de liberar retenciones salariales a cambio de favores sexuales, fue denunciada por la víctima en la Fiscalía de Violencia Familiar y de Género de Salta, por violencia sexual, física, psicológica y económica. Como prevención, a la mujer le entregaron un botón antipánico.

Fuentes judiciales señalaron que Orozco habría tenido conocimiento previo de los hechos denunciados y que, lejos de denunciarlos, podría haber colaborado o guardado silencio.

En paralelo con el avance del expediente, Pablo López fue expulsado por unanimidad del espacio político La Libertad Avanza. El presidente del partido, Eduardo Virgili, expresó su “absoluto rechazo a los aberrantes hechos que son de público conocimiento” y reafirmó la postura del presidente Javier Milei: “El que las hace, las paga”.

La investigación continúa en desarrollo y no se descartan nuevas medidas judiciales en los próximos días.

Los contenidos del audio

El caso salió a la luz este miércoles, cuando el periodista Daniel Murillo difundió fragmentos de la conversación en FM Infinito 96.5.

En la grabación de la charla, la mujer le reprocha al por entonces legislador libertario: ”Querés hacer caja con 500 mil pesos al mes, porque mi sueldo era de 500, pero te quedás con 200 de una deuda y me quedan 300″. El hombre responde: “No me forrees, dejá de forrearme y te voy a escuchar. Yo te ofrecí una solución para todos tus problemas y vos no aceptaste. Por cada chupada de pito te descontaba 10 mil pesos”.

Ante el desconcierto de esa última frase, la mujer buscó que el hombre repita lo que dijo y este lo hizo nuevamente. A lo que ella le respondió indignada: “¿Vos te creés que soy una puta?“.