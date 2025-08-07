Unánime rechazo al "Nunca Más" de la campaña libertaria: "Banalizaron el dolor"
El arco político opositor se manifestó públicamente contra la consigna eternizada por el informe final de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, que el Presidente y sus candidatos banalizan para referirse al kirchnerismo.
Con Javier Milei en el centro de la imagen, alzando sus pulgares y en puntitas de pie, rodeado a izquierda y derecha por el resto de los principales referentes de La Libertad Avanza (LLA), vestidos de violeta y con gestos serios (menos José Luis Espert, que sonríe vaya a saber uno de qué), los libertarios lanzaron su campaña electoral con una imagen y una consigna polémica.
“Kirchnerismo Nunca Más”, dice la gran bandera que todos sostienen en Villa Celina y cuyo “Nunca Más” se parece mucho a la tipografía eternizada a través del libro de título homónimo redactado por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas y publicado en 1984. Fondo y forma, como se dijo, que desataron rechazo y malestar.
Un malestar que puso de manifiesto la oposición, rechazando el uso del "Nunca Más" dentro de la foto que nuclea los principales candidatos anarcocapitalistas junto al Jefe de Estado.
Para Victoria Tolosa Paz, el uso de la frase no funciona como "provocación" hacia el kirchnerismo, sino que también "es una afrenta a los organismos de derechos humanos, a las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, y a la memoria colectiva de un pueblo que dijo Nunca Más al terrorismo de Estado".
"Javier Milei y su espacio cruzaron un límite inadmisible: banalizaron el dolor, profanaron una consigna sagrada y jugaron con la historia de un país que todavía busca justicia", criticó la diputada nacional en sus redes. La patria "se reconstruye con más derechos, más justicia social y más democracia, no negando el pasado. No nos van a correr con odio. No nos van a callar, concluyó.
En tanto, el diputado Esteban Paulón indicó que la consigna "Nunca Más" pertenece "a todos", señalando que hacer campaña "banalizando" una "causa democrática tan sentida" es considerado "inaceptable". "No se juega con la memoria de un pueblo que le dijo ‘Nunca Más’ al terrorismo de Estado", expresó el también candidato a senador nacional.
Por su parte, la extitular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), Fernanda Raverta, cargó contra el intendente de General Pueyrredón y candidato por la Quinta Sección, Guillermo Montenegro.
"La humillación a la que lo somete Karina Milei es total: lo disfrazó con un buzo como si estuviera en un viaje de egresados, lo hizo sostener una bandera que banaliza el ‘Nunca Más’ y lo llevó hasta La Matanza. ¡Qué mascota, hermano!" aseveró, criticando la gestión del intendente nacido en el PRO al advertir que "se ganó un récord" por haber dejado "sin gas y sin agua" a la gente de Mar del Plata. "Encima elegís posar en un predio lleno de basura. Tan literal todo, que duele", remató.
Desde el sindicalismo, Daniel Catalano, secretario general de ATE Capital, indicó que la alianza entre LLA y el PRO "sintetiza la violencia". "Usar el 'Nunca Más' es banalizar la memoria colectiva del pueblo. En Argentina alzamos las banderas del Nunca Más al terrorismo de estado".
A su vez, le recordó a Milei que "gracias a Néstor y Cristina Kirchner, cientos de genocidas fueron condenados": "Ellos dignificaron al pueblo argentino. Vos simplemente sos una lamentable experiencia de justificación de las aberraciones que sufrimos los argentinos y que sufren muchos pueblos en el mundo".
Y sobre el final asintió: "Acá no se trata de ustedes o kirchnerismo. Ustedes son el hambre, la crueldad y la miseria que padecen millones de argentinos y argentinas todos los días. A ustedes vamos a ponerles un límite en las urnas".
