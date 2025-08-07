Unánime rechazo al "Nunca Más" de la campaña libertaria: "Banalizaron el dolor"

tuit tolosa paz

En tanto, el diputado Esteban Paulón indicó que la consigna "Nunca Más" pertenece "a todos", señalando que hacer campaña "banalizando" una "causa democrática tan sentida" es considerado "inaceptable". "No se juega con la memoria de un pueblo que le dijo ‘Nunca Más’ al terrorismo de Estado", expresó el también candidato a senador nacional.

tuit esteban paulon

Por su parte, la extitular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), Fernanda Raverta, cargó contra el intendente de General Pueyrredón y candidato por la Quinta Sección, Guillermo Montenegro.

"La humillación a la que lo somete Karina Milei es total: lo disfrazó con un buzo como si estuviera en un viaje de egresados, lo hizo sostener una bandera que banaliza el ‘Nunca Más’ y lo llevó hasta La Matanza. ¡Qué mascota, hermano!" aseveró, criticando la gestión del intendente nacido en el PRO al advertir que "se ganó un récord" por haber dejado "sin gas y sin agua" a la gente de Mar del Plata. "Encima elegís posar en un predio lleno de basura. Tan literal todo, que duele", remató.

tuit raverta

Desde el sindicalismo, Daniel Catalano, secretario general de ATE Capital, indicó que la alianza entre LLA y el PRO "sintetiza la violencia". "Usar el 'Nunca Más' es banalizar la memoria colectiva del pueblo. En Argentina alzamos las banderas del Nunca Más al terrorismo de estado".

A su vez, le recordó a Milei que "gracias a Néstor y Cristina Kirchner, cientos de genocidas fueron condenados": "Ellos dignificaron al pueblo argentino. Vos simplemente sos una lamentable experiencia de justificación de las aberraciones que sufrimos los argentinos y que sufren muchos pueblos en el mundo".

Y sobre el final asintió: "Acá no se trata de ustedes o kirchnerismo. Ustedes son el hambre, la crueldad y la miseria que padecen millones de argentinos y argentinas todos los días. A ustedes vamos a ponerles un límite en las urnas".