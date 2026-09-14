Licitación bajo la lupa en Banco Nación: contrato a Deloitte con competencia recortada y exsocios en la cúpula
La contratación de la consultora por parte de la entidad financiera oficial quedó en el centro de los cuestionamientos tras conocerse que competidores clave quedaron marginados. En el directorio y la sindicatura del banco ocupan cargos jerárquicos dos exsocios de la firma beneficiada, sin que hasta el momento se haya aclarado su participación en el proceso administrativo.
La contratación de los servicios de la consultora Deloitte por parte del Banco de la Nación Argentina (BNA) abrió una fuerte controversia en torno a la transparencia institucional, las condiciones de competencia y los potenciales conflictos de intereses, a raíz de la presencia de dos exdirectivos de la propia firma adjudicataria en puestos estratégicos de la entidad bancaria.
El proceso de selección, que derivó en la elección de Deloitte, estuvo marcado por restricciones en el universo de oferentes y por la falta de precisiones oficiales sobre la intervención de autoridades con pasado directo en la empresa contratada.
De acuerdo con datos recabados en el ámbito interno del banco, el esquema de competencia sufrió recortes desde su génesis. La firma BDO quedó marginada sin la posibilidad de presentar propuestas, mientras que KPMG fue descartada formalmente bajo el argumento de incompatibilidades vinculadas a su actuación previa en el caso Vicentin.
De este modo, el abanico de invitaciones se redujo exclusivamente a un sector de las denominadas "Big Four", integrando únicamente a Deloitte, Price Waterhouse (PwC) y Pistrelli, Henry Martin y Asociados (EY).
Los vínculos clave en la conducción y la fiscalización
El aspecto más delicado del expediente radica en los antecedentes profesionales de figuras centrales de la actual administración del Banco Nación. El principal lazo con la consultora apunta a Armando Daniel Guibert, actual integrante del Directorio de la entidad.
Guibert se desempeñó durante quince años —entre 2004 y 2019— como socio líder de la industria de Gobierno y Servicios Públicos de Deloitte para la región de las Américas, acumulando una extensa trayectoria en la función pública y en procesos de reforma del Estado desde la década del noventa hasta su designación en el banco oficial durante la gestión de Javier Milei.
A esta vinculación se suma la posición de Marcelo Bastante, quien asumió como síndico del BNA en abril de 2024 tras haberse desempeñado hasta diciembre de 2020 como socio líder de la industria de Servicios Financieros de Deloitte para el Cono Sur.
Dado que la Sindicatura constituye el órgano encargado de fiscalizar los actos de la administración, la presencia de un exdirectivo de la firma beneficiada en el área de control reavivó los interrogantes sobre si se formalizaron las excusaciones correspondientes para garantizar la transparencia.
Ante este escenario, persisten múltiples dudas sin respuesta oficial respecto a quiénes diseñaron los pliegos, qué criterios técnicos limitaron la compulsa y si los funcionarios con pasado en la consultora intervinieron de forma directa o indirecta en las instancias previas de una adjudicación que continúa bajo la lupa institucional.
Las preguntas que el Banco Nación todavía debe responder
- ¿Quién tomó la decisión de limitar la contratación a las Big Four?
- ¿Qué razones técnicas impedían permitir la participación de BDO?
- ¿PwC pudo mejorar su oferta en las mismas condiciones que Deloitte?
- ¿Guibert participó en alguna instancia anterior a la resolución?
- ¿Presentó una excusación formal por su relación con Deloitte?
- ¿Qué intervención tuvo el síndico Marcelo Bastante?
- ¿Qué medidas se adoptaron para evitar posibles conflictos de intereses?
Afirmar que Deloitte presentó el precio más bajo y que Guibert no firmó la resolución no alcanza para responder estas preguntas.
Hasta que el Banco Nación publique la documentación completa y aclare la intervención de sus autoridades, permanecerán abiertas las dudas sobre una contratación que terminó beneficiando a una consultora con dos antiguos socios ubicados en lugares estratégicos dentro de la propia entidad.
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