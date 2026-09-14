Licitación bajo la lupa en Banco Nación: contrato a Deloitte con competencia recortada y exsocios en la cúpula

Guibert se desempeñó durante quince años —entre 2004 y 2019— como socio líder de la industria de Gobierno y Servicios Públicos de Deloitte para la región de las Américas, acumulando una extensa trayectoria en la función pública y en procesos de reforma del Estado desde la década del noventa hasta su designación en el banco oficial durante la gestión de Javier Milei.

A esta vinculación se suma la posición de Marcelo Bastante, quien asumió como síndico del BNA en abril de 2024 tras haberse desempeñado hasta diciembre de 2020 como socio líder de la industria de Servicios Financieros de Deloitte para el Cono Sur.

Dado que la Sindicatura constituye el órgano encargado de fiscalizar los actos de la administración, la presencia de un exdirectivo de la firma beneficiada en el área de control reavivó los interrogantes sobre si se formalizaron las excusaciones correspondientes para garantizar la transparencia.

Ante este escenario, persisten múltiples dudas sin respuesta oficial respecto a quiénes diseñaron los pliegos, qué criterios técnicos limitaron la compulsa y si los funcionarios con pasado en la consultora intervinieron de forma directa o indirecta en las instancias previas de una adjudicación que continúa bajo la lupa institucional.

Las preguntas que el Banco Nación todavía debe responder

¿Quién tomó la decisión de limitar la contratación a las Big Four?

¿Qué razones técnicas impedían permitir la participación de BDO?

¿PwC pudo mejorar su oferta en las mismas condiciones que Deloitte?

¿Guibert participó en alguna instancia anterior a la resolución?

¿Presentó una excusación formal por su relación con Deloitte?

¿Qué intervención tuvo el síndico Marcelo Bastante?

¿Qué medidas se adoptaron para evitar posibles conflictos de intereses?

Afirmar que Deloitte presentó el precio más bajo y que Guibert no firmó la resolución no alcanza para responder estas preguntas.

Hasta que el Banco Nación publique la documentación completa y aclare la intervención de sus autoridades, permanecerán abiertas las dudas sobre una contratación que terminó beneficiando a una consultora con dos antiguos socios ubicados en lugares estratégicos dentro de la propia entidad.