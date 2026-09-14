The Economist volvió a fustigar a Javier Milei: "Argentina necesita menos gritos y más crecimiento"

The Economist no cuestiona el superávit fiscal ni el rechazo a la emisión monetaria, de hecho, los considera pilares necesarios de la política económica, pero plantea que Milei debería aprovechar los avances logrados para impulsar una expansión más rápida de la economía, incluso si eso implica que la baja de precios sea menos acelerada: "Es el momento de construir sobre los cimientos que estableció y concentrarse más en el crecimiento", afirma.

Entre las medidas señaladas, propone eliminar los controles de capital vigentes y que el Banco Central deje de intervenir en los mercados para sostener al peso: "La forma más evidente de resolver esto consiste en ser más libertario, no menos", sostiene.

Las críticas por Malvinas y las denuncias de corrupción

El análisis también indica que Milei utiliza la causa Malvinas para movilizar votantes y desviar la atención de los problemas económicos. En ese marco, cuestionó el estilo confrontativo del Presidente y advirtió sobre la vulnerabilidad del Gobierno frente a denuncias de corrupción.

"Es difícil denunciar a la 'casta' corrupta cuando tus aliados enfrentan acusaciones de corrupción propias", señala.

Además, consideran que Milei debería mostrar "algo de empatía" frente a las dificultades que atraviesan los hogares como consecuencia de la reducción de subsidios, la caída de los salarios y la pérdida de empleo.

"El destino de su proyecto puede depender de encontrar ese equilibrio", concluye The Economist.