Créditos para autos: Banco Nación ofrece financiación UVA de hasta 100% del vehículo
La nueva línea del BNA permite financiar vehículos 0 km y usados de hasta diez años, con montos de hasta $100 millones y plazos de hasta 60 meses.
El Banco Nación amplió sus alternativas de financiamiento para la compra de vehículos con el lanzamiento de una nueva línea de préstamos en UVA. La propuesta estará disponible desde este lunes 7 de septiembre y permitirá cubrir hasta el 100% del valor del automóvil, tanto para unidades 0 km como para usados de hasta diez años de antigüedad.
La nueva herramienta forma parte de la línea comercial “+Autos con BNA” y se incorpora a la opción de financiación tradicional en pesos que la entidad ya ofrece. El objetivo es facilitar el acceso al crédito en un momento en el que las ventas de vehículos atraviesan una etapa de fuerte contracción.
El préstamo contempla un monto máximo de $100 millones por usuario y puede utilizarse para adquirir automóviles, pick ups y utilitarios. Una de sus particularidades es que no exige la constitución de una prenda sobre el vehículo.
La operación podrá iniciarse a través de la amplia red comercial vinculada al programa, que incluye más de 1.400 concesionarios adheridos y 1.800 puntos de venta. Según informó el banco, el proceso es online y requiere únicamente la presentación del DNI, aunque la aprobación queda sujeta al análisis crediticio correspondiente.
¿Cómo son los nuevos créditos para comprar autos?
La nueva modalidad ofrece plazos que van desde 12 hasta 60 meses y establece diferentes condiciones según la relación del cliente con el Banco Nación. Para quienes cobran sus haberes en la entidad, la tasa anunciada es de UVA + 19% TNA. Para el resto de los solicitantes, la tasa asciende a UVA + 25% TNA.
La línea también establece un límite sobre la proporción de los ingresos que puede destinarse al pago de la cuota. En el caso de los créditos en UVA, la afectación máxima llega al 25% de los ingresos netos.
El Banco Nación difundió además un ejemplo para mostrar cómo podría variar el valor inicial de las cuotas. Para un préstamo de $10 millones a 60 meses, un cliente que cobra sus haberes en la entidad tendría una cuota inicial estimada de $292.656 bajo la modalidad UVA.
Para quienes no pertenecen a esa cartera, la cuota inicial estimada sería de $343.333. El banco remarcó que se trata de valores orientativos y que el resultado final depende de la evaluación crediticia y de la evolución de los índices vinculados al préstamo.
También continúa la alternativa de crédito en pesos
La nueva propuesta no reemplaza la financiación tradicional. El Banco Nación mantiene una línea en pesos con tasa fija y plazos de hasta 72 meses. Para los clientes que cobran sus haberes o prestaciones previsionales en la entidad, la tasa fija es del 36% TNA. Para el resto de los usuarios, alcanza el 46% TNA.
En este caso, el porcentaje máximo de ingresos que puede destinarse al pago de las cuotas varía según el perfil del solicitante. La comparación entre ambas alternativas permitirá a cada cliente evaluar si prefiere una tasa fija en pesos o una financiación ajustada por UVA.
El financiamiento busca impulsar un mercado en retroceso
El anuncio del Banco Nación se produce mientras el sector automotor enfrenta una marcada disminución de las operaciones. De acuerdo con los datos difundidos por la Asociación de Concesionarios de Automotores (Acara), durante agosto se patentaron 44.415 vehículos 0 km, un 19,1% menos que las 54.889 unidades registradas en el mismo mes de 2025.
En los primeros ocho meses del año, el mercado acumuló 385.091 patentamientos, frente a 444.256 durante el mismo período del año anterior. Esto representa una caída del 13,3% interanual.
Las proyecciones también se modificaron respecto de las expectativas iniciales. Mientras a comienzos de 2026 el sector esperaba superar las 650.000 unidades vendidas durante el año, ahora las estimaciones apuntan a un volumen cercano a 550.000 vehículos.
El mercado de usados también mostró una evolución negativa. En agosto se comercializaron 155.246 unidades, un descenso del 7,33% frente al mismo mes del año anterior. En el acumulado hasta agosto, las operaciones llegaron a 1.203.684 vehículos, un 4,87% menos que en 2025.
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