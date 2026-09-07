Créditos para autos: Banco Nación ofrece financiación UVA de hasta 100% del vehículo

La línea también establece un límite sobre la proporción de los ingresos que puede destinarse al pago de la cuota. En el caso de los créditos en UVA, la afectación máxima llega al 25% de los ingresos netos.

El Banco Nación difundió además un ejemplo para mostrar cómo podría variar el valor inicial de las cuotas. Para un préstamo de $10 millones a 60 meses, un cliente que cobra sus haberes en la entidad tendría una cuota inicial estimada de $292.656 bajo la modalidad UVA.

Para quienes no pertenecen a esa cartera, la cuota inicial estimada sería de $343.333. El banco remarcó que se trata de valores orientativos y que el resultado final depende de la evaluación crediticia y de la evolución de los índices vinculados al préstamo.

También continúa la alternativa de crédito en pesos

La nueva propuesta no reemplaza la financiación tradicional. El Banco Nación mantiene una línea en pesos con tasa fija y plazos de hasta 72 meses. Para los clientes que cobran sus haberes o prestaciones previsionales en la entidad, la tasa fija es del 36% TNA. Para el resto de los usuarios, alcanza el 46% TNA.

En este caso, el porcentaje máximo de ingresos que puede destinarse al pago de las cuotas varía según el perfil del solicitante. La comparación entre ambas alternativas permitirá a cada cliente evaluar si prefiere una tasa fija en pesos o una financiación ajustada por UVA.

El financiamiento busca impulsar un mercado en retroceso

El anuncio del Banco Nación se produce mientras el sector automotor enfrenta una marcada disminución de las operaciones. De acuerdo con los datos difundidos por la Asociación de Concesionarios de Automotores (Acara), durante agosto se patentaron 44.415 vehículos 0 km, un 19,1% menos que las 54.889 unidades registradas en el mismo mes de 2025.

En los primeros ocho meses del año, el mercado acumuló 385.091 patentamientos, frente a 444.256 durante el mismo período del año anterior. Esto representa una caída del 13,3% interanual.

Las proyecciones también se modificaron respecto de las expectativas iniciales. Mientras a comienzos de 2026 el sector esperaba superar las 650.000 unidades vendidas durante el año, ahora las estimaciones apuntan a un volumen cercano a 550.000 vehículos.

El mercado de usados también mostró una evolución negativa. En agosto se comercializaron 155.246 unidades, un descenso del 7,33% frente al mismo mes del año anterior. En el acumulado hasta agosto, las operaciones llegaron a 1.203.684 vehículos, un 4,87% menos que en 2025.