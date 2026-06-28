Lilia Lemoine sostuvo que la renuncia de Manuel Adorni fue una "extorsión": ¿a quién acusa?

Un mensaje para los "tibios" de la interna

El posteo de Lemoine no solo fue un respaldo a Adorni, sino también un mensaje para el resto del oficialismo, en medio de una feroz interna. "Quienes supieron ver la realidad y actuar en consecuencia, en nosotros va a recaer defender las ideas de La Libertad en los momentos más oscuros", escribió, delineando un quiebre dentro del espacio . Por último, arremetió contra aquellos que, a su juicio, no respaldaron a Adorni pese a conocer su inocencia: "Aquellos tibios que sabiendo la verdad prefieren crucificar a un inocente... a esos los vomita Dios, nada que hacer allí" .

La diputada concluyó con una muestra explícita de apoyo a Adorni: "Gracias Manuel por haber sido el mejor vocero que podríamos querer, te banco. ¡Fuerza!".

El origen de una rivalidad

Los ataques de Lemoine contra Pagano no son nuevos. Ambas protagonizan una de las disputas más visibles dentro del oficialismo, que comenzó con el control de la Comisión de Juicio Político y se profundizó con acusaciones cruzadas de traición y presuntas operaciones políticas . Lemoine ya había acusado previamente a Pagano de dedicarse al "chantaje y la extorsión", utilizando el sistema judicial y su posición para dañar a dirigentes libertarios . Ahora, la renuncia de Adorni se convirtió en el nuevo campo de batalla de esta interna que amenaza con profundizar las fracturas del espacio gobernante.