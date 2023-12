Lilia Lemoine salió a "rescatar pichones caídos" por el temporal y fue viral: "Más no puedo hacer"

"Mañana a rescatar pichones caídos. Mucho más no puedo hacer... ojalá la tormenta siga el curso sin causar más daños. Es muy triste lo que pasó en Bahía Blanca No existe consuelo para las familias de las víctimas", concluyó la ex asesora de Javier Milei que tiene a volverse viral por sus intervenciones en las redes.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/lilialemoine/status/1736300793840492808&partner=&hide_thread=false Lo mismo en Villa Santa Rita. Salí a buscar un gato. Me encontré con vecinos asegurando cables, corriendo enormes ramas caídas y destapé alguna boca de tormenta. Llegué y el gato había vuelto solo. Mañana a rescatar pichones caídos. Mucho más no puedo hacer... ojalá la tormenta… https://t.co/ElYbOeSVAz — Lilia Lemoine (@lilialemoine) December 17, 2023

Esta vez varios usuarios hicieron hincapié en su argumento de "más no puedo hacer" cuando Lemoine ya es diputada en funciones.

Las reacciones al tuit viral por el temporal de Lilia Lemoine

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/rinconet/status/1736425926492082660&partner=&hide_thread=false La ineludible congresista Limones tiene razón: ¿qué más podría hacer una diputada de la Nación en plena emergencia nacional además de rescatar pichones? ¿Hacer canje con algún hotel? https://t.co/pBQbpriqJO — Sebastian Fernandez (@rinconet) December 17, 2023

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/Moli_Malone/status/1736394906367640023&partner=&hide_thread=false Es diputada pero lo unico que puede hacer es rescatar pichones https://t.co/HeLsIo2NY4 — FlorMolinas (@Moli_Malone) December 17, 2023

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/fabiannirvana/status/1736432569560817979&partner=&hide_thread=false "...destapé alguna boca de tormenta".

"Mañana a rescatar pichones caídos."

Casi la estoy viendo, metiendo mano enguantada obviusly en la boca de tormenta mientras sostiene un par de pichones caídos con sus dientes. https://t.co/YdW5NW6qDe pic.twitter.com/05Bc3KApUP — Fabian (@fabiannirvana) December 17, 2023

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/TostiOk/status/1736392474820497884&partner=&hide_thread=false La diputada lo único que puede hacer es salir a rescatar pichones.



No puede articular los medios del estado para resolver los problemas porque no creen en la presencia del estado.



Jódanse por no estudiar historia ni educación cívica y votar a retrasados mentales con demencia. https://t.co/5piSwerjYh — tosti (@TostiOk) December 17, 2023

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/ValeLiteratura/status/1736433857606406237&partner=&hide_thread=false Diputada nacional.

Salió a buscar un gato, destapó alguna boca de tormenta, tal vez rescate algún pichón caído.

Diputada nacional. https://t.co/KnyuZa7mvR — Valeria Fernández M (@ValeLiteratura) December 17, 2023

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/AmaliaBotin/status/1736385613937389934&partner=&hide_thread=false Destapó alguna boca de tormenta.

Estamos en manos de delirantes. https://t.co/mVd9ggPgvn — Amalia (@AmaliaBotin) December 17, 2023

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/HAGOVarquero/status/1736467078138204197&partner=&hide_thread=false Ya perdimos 2 helicópteros. Entenderán ahora los polentarios la necesidad de un estado presente y equipado?

O van a salir todos juntos a levantar pichones ? Me destruyen https://t.co/KfKjV1VAKB — HAGOV arquero (@HAGOVarquero) December 17, 2023